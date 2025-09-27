Primavera en casa: reciclá objetos antiguos y transformalos en adornos florales y coloridos

Dale una nueva vida a frascos, botellas y muebles que ya no usás, y creá decoraciones únicas y llenas de estilo para recibir esta alegre estación.

Con materiales reciclados, podés crear centros de mesa y jardines verticales que renuevan cualquier espacio de la casa.

La primavera es la estación perfecta para renovar los espacios del hogar y llenarlos de luz, color y frescura. Cada rincón puede transformarse con detalles simples, creativos y personales, que reflejen alegría y energía positiva. Y una de las formas más entretenidas y sostenibles de hacerlo es reciclar objetos que ya tenemos en casa.

Desde frascos, botellas y latas hasta muebles y telas antiguas, todos pueden convertirse en elementos decorativos que aporten personalidad y encanto a los ambiente. ¡Tomá nota y poné en práctica estas ideas!

Las botellas de vidrio o plástico y las latas vacías pueden convertirse en hermosas macetas . Pueden pintarse con colores vivos, decorarse con cintas o sogas, y llenarse con flores naturales o plantas suculentas. Además de dar un toque primaveral, ayudan a aprovechar materiales que normalmente se desecharían.

Los frascos de vidrio de conservas o mermeladas pueden transformarse en portavelas o centros de mesa . Solo basta con limpiarlos, decorarlos con pintura, cintas, flores secas o arena de colores y colocar velas pequeñas dentro. Son perfectos para dar calidez y un toque rústico a cualquier habitación.

Guirnaldas

Retazos de tela, revistas viejas o papeles de colores pueden cortarse en formas de flores, hojas o figuras geométricas y unirse para crear guirnaldas decorativas. Se pueden colgar en ventanas, paredes o alrededor de marcos, aportando movimiento y alegría.

Muebles renovados

Mesas, sillas o estantes antiguos pueden recibir una nueva vida creativa sin necesidad de comprar nuevos. Pintarlos con colores vivos, agregar detalles como plantillas, o incluso incorporar elementos naturales como flores secas, transforma piezas olvidadas en protagonistas del hogar.

Huertas en pallets

Los pallets viejos pueden convertirse en jardines verticales para colocar macetas pequeñas con hierbas, flores o plantas ornamentales. Son ideales para balcones, patios o incluso dentro de la casa, aprovechando espacio y dando un toque natural a cualquier ambiente.

Decoración con elementos naturales

Ramas, piñas, piedras o flores secas recolectadas en parques o patios pueden integrarse en arreglos, centros de mesa o cuadros. Pintadas o combinadas con otros materiales reciclados, crean piezas únicas y muy primaverales, con un estilo artesanal.