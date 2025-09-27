Sufría depresión y un libro del aeropuerto le hizo ganar más de u$s 1 millón al año: quién es Sara Connell y cuál es su negocio

Hoy en día, Sara Connell es una empresaria exitosa y una autora best-seller con 7 libros publicados . Sin embargo, no siempre fue así, sino que comenzó a construir su negocio desde cero gracias a un libro que cambió su perspectiva sobre el trabajo y la salud mental para siempre.

Cuando comenzó a construir su compañía, Thought Leader Academy , Connell se puso como objetivo principal superar el millón de dólares en ingresos anuales. Hoy en día, logró superar esta cifra y ahora busca ayudar a otros colegas escritores a que puedan alcanzar todos sus objetivos .

Antes de convertirse en una empresaria, Sara Connell trabajaba en una agencia como ejecutiva de publicidad . La presión, el estrés laboral y el acoso sexual constante en la compañía hicieron estragos en su salud mental, a tal punto que cayó en depresión y sufrió un trastorno alimenticio .

Sin embargo, todo cambió cuando estaba por viajar de Chicago a Boston, cuando eligió un libro al azar para pasar el rato. Se trató de “Holy Hunger” , escrito por Margaret Bullitt-Jonas , en el que relató sus memorias acerca de su trastorno alimentario y cómo logró recuperarse. Esto impulsó a Connell para dejar su trabajo y enfocarse en su recuperación, sin importar las consecuencias. Así fue como en el año 2000 renunció a su empleo , lo que cambió su vida para siempre.

Durante los años siguientes luchó para convertirse en una autora publicada, pero mientras tanto, comenzó a trabajar como freelance y ayudar a emprendedores y escritores a crecer monetariamente. Sin embargo, al ver que esto no funcionó,decidió cambiar el foco y ponerlo en el flujo de ganancias, lo que la ayudó a ganar su primer millón de dólares. Años después, en 2019 fundó su empresa millonaria, Thought Leader Academy.

Qué es Thought Leader Academy

La empresa de Sara Connell ayuda a emprendedores a posicionarse mejor en el mundo de la escritura y la oratoria a través de programas y cursos en los que aprenden técnicas para obtener mayor alcance. Al pasar de realizar coaching individual a convertir su vocación en una academia, los ingresos de Connell se dispararon.

En un principio, la empresaria se encargaba de todas las responsabilidades de la empresa, ella era su propia jefa. Sin embargo, con el tiempo entendió que para prosperar, debe tener un equipo, por lo que hoy en día trabaja en conjunto con instructores de escritura, proveedores de diseño gráfico, un asistente virtual y un especialista en automatización.