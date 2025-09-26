Ganó millones de dólares al revolucionar la informática y sus productos todavía se siguen usando: quién fue Gordon Moore







Con mucha visión, logró crear una pieza fundamental para la tecnología moderna y amasar una fortuna de millones de dólares.

Moore logró revolucionar la industria de la tecnología y logró generar millones en ganancias para él y su empresa.

Trascender en épocas dónde la tecnología avanza a pasos agigantados no es algo que muchos puedan destacar. En este sentido, Gordon Moore no es un apellido que le resulte familiar a cualquiera. Sin embargo, al día de hoy su idea es la principal responsable de mantener entretenidos a millones a lo largo del mundo.

Moore se convirtió en una de las piezas fundamentales en la creación de los chips que logran que funcionen los aparatos más utilizados por el mundo: las computadoras, los celulares, tablets y consolas.

gordon-moore_2-56b0018f3df78cf772cafb03 Moore generó millones con su invento, el cuál al día de hoy es fundamental para la tecnología moderna.

El ascenso de Gordon Moore con Intel: un multimillonario hecho a sí mismo Nació el 3 de enero de 1929 en San Francisco, California. Para 1950, se graduó en química en la Universidad de California, Berkeley, y obtuvo un doctorado en química y física en el Instituto de Tecnología de California en 1954, destacando como innovador en ciencias.

En 1956, se unió a Shockley Semiconductor Laboratory, pero el ambiente tóxico que sufrió allí lo llevó renunciar para luego cofundar Fairchild Semiconductor en 1957 con Robert Noyce. Como director de investigación, desarrolló componentes electrónicos más eficientes, ganando experiencia clave en tecnología de chips, base de la informática moderna.

En 1968, Moore y Noyce fundaron Intel Corporation en Mountain View, California, con 2.5 millones de dólares de inversores. Con un equipo de 12 personas, crearon un chip para almacenar datos en 1969. En 1971, lanzaron el Intel 4004, el primer microprocesador comercial, generando millones en ventas. Moore fue director ejecutivo hasta 1979, luego presidente y CEO hasta 1987. En 1965, predijo la Ley de Moore: los componentes en un chip se duplicarían cada dos años. Los chips 8080 de 1974 y 8086 de 1978 inspiraron los procesadores Intel Core, usados en computadoras, tablets y servidores incluso hoy en 2025. Miles de millones: el patrimonio de Gordon Moore Al momento de su muerte el 24 de marzo de 2023, el patrimonio de Gordon Moore era de 7.1 mil millones de dólares, derivado de su participación en Intel, que creció de un startup a un gigante con ventas globales masivas. Moore destinó su riqueza a la filantropía. Con su esposa Betty, fundó la Gordon and Betty Moore Foundation en 2000, donando sumas enormes a causas ambientales y científicas, incluyendo 600 millones al Instituto de Tecnología de California en 2001 y 100 millones en 2015.

