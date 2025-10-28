Una gran ayuda para millones: el primer teclado desarrollado para personas con Parkinson







Con diseño funcional y precisión sensorial, este teclado busca mejorar la vida de millones que enfrentan el Parkinson en su día a día digital.

Mientras muchas personas le dan la espalda a la inclusión, hay millones de proyectos que eligen otro camino: mejorar la vida de quienes enfrentan barreras cotidianas. Y lo logran con inventos basados en tecnología precisa y pensados desde la empatía.

Una de esas innovaciones se desarrolló en Países Bajos y ya genera impacto global. Se trata de un teclado inclusivo que permite a personas con Parkinson escribir de forma fluida, sin frustraciones ni atajos forzados.

teclado-2 Tecnología accesible al servicio de millones: un teclado pensado para acompañar a personas con Parkinson en cada pulsación, sin límites ni barreras. OnCue Un invento que fomenta la inclusión: cómo funciona este teclado El dispositivo se llama OnCue. Cuenta con un diseño ortolineal dividido, pensado para que las manos y brazos mantengan una postura natural y cómoda. Esa estructura ergonómica reduce la fatiga muscular y mejora la estabilidad al escribir.

Incorpora también muñequeras hápticas que vibran acompasadas al ritmo de tipeo. Esa señal sensorial ayuda a estabilizar los movimientos y enfocar la atención, algo clave para quienes sufren temblores o rigidez por Parkinson.

Otra característica clave son las luces guiadas por inteligencia artificial. Estas acompañan el ritmo de escritura con una señal visual constante, que actúa como metrónomo y reduce la ansiedad de presionar teclas equivocadas.

Cada usuario puede personalizar su aparato según su nivel de necesidad: desde la fuerza de las vibraciones hasta la velocidad de las luces. Todo el sistema busca adaptarse al ritmo de la persona, no al revés. Diferente a otros teclados con asistencia A diferencia de dispositivos que solo suman atajos o comandos por voz, OnCue plantea un rediseño completo del teclado. Su meta no es compensar un déficit, sino transformar la relación entre la tecnología y quienes tienen Parkinson. El equipo creador lo pensó para personas en etapas tempranas o medias de la enfermedad, cuando aún pueden moverse con relativa independencia, pero encuentran trabas digitales. En ese punto, el teclado deja de ser una barrera para convertirse en puente.

