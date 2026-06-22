Una valija para el resto de tu vida: el equipaje indestructible que es tendencia entre los viajeros frecuentes

Esta maleta se convirtió en una gran alternativa para los viajeros frecuentes. Su diseño y materiales le permiten durar mucho más que otras opciones del mercado.

Pese a su diseño poco llamativo, lo más importante está en los materiales que la componen.

Uno de los principales factores a la hora de comprar una valija , en especial para los viajeros frecuentes, es que tenga una larga vida útil. En la actualidad, la durabilidad suele verse afectada por los constantes avances tecnológicos, pero un particular invento permite acompañarte durante toda tu vida.

Esta maleta está fabricada con un material que le permite resistir el paso del tiempo, los golpes y los traslados constantes sin perder funcionalidad. Aunque su precio no es económico, la promesa de acompañar a sus dueños durante muchos años la convierte en una opción atractiva para quienes viajan con frecuencia.

Forma es una valija de mano desarrollada por la firma italiana Aerionn. Lo que la diferencia de la mayoría de los modelos disponibles en el mercado es el material con el que fue construida: titanio .

Además de su resistencia, cuenta con un apartado de seguridad muy importante.

La elección no es casual. Mientras que muchas maletas suelen fabricarse en plástico o aluminio, la marca apostó por un metal conocido por su resistencia . Según la compañía, esto permite que la estructura soporte mejor los golpes, los cambios de clima y el desgaste que suele aparecer después de años de uso.

La marca también sostiene que el titanio tiene otra ventaja. Con el paso del tiempo puede mostrar marcas superficiales, pero sin perder resistencia ni afectar el funcionamiento de la valija. La idea es que siga siendo útil durante años , incluso cuando su exterior ya tenga señales de haber recorrido cientos de kilómetros.

Otro detalle importante es que fue diseñada para evitar algunos de los problemas más habituales del equipaje tradicional. La empresa asegura que la estructura reduce los puntos donde suelen aparecer roturas o daños después de muchos viajes, una de las principales razones por las que muchas maletas terminan siendo reemplazadas antes de tiempo.

Kickstarter/Forma MALETA Si bien su peso es superior al de otras valijas, busca compensarlo con una mayor facilidad de movimiento. Kickstarter/Forma

Las características de este invento millonario

Forma fue diseñada para cumplir con las medidas habituales del equipaje de mano. Tiene una capacidad de 38 litros y unas dimensiones de 55 x 40 x 23 centímetros, por lo que puede utilizarse en una gran cantidad de vuelos sin necesidad de despacharla.

El titanio le aporta resistencia, aunque también hace que sea más pesada que otros modelos. Su peso ronda los 4 kilos, un dato que la ubica por encima de varios modelos fabricados en plástico.

Para compensar esa diferencia, incorpora ruedas dobles y una manija extensible pensadas para facilitar los traslados dentro de aeropuertos, estaciones y terminales. La intención es que el peso adicional no se convierta en un problema durante los viajes.

En el interior cuenta con dos compartimentos principales para organizar la ropa y otros objetos, además de varios bolsillos destinados a guardar elementos más pequeños. También incluye un sistema de cierre con combinación y materiales preparados para soportar la humedad y el uso frecuente.

Otro dato que no pasa desapercibido es el precio. Durante su lanzamiento, las primeras unidades pudieron conseguirse desde u$s539, una cifra que la ubica claramente dentro del segmento premium del mercado.

El objetivo de los creadores

La compañía considera que gran parte del equipaje actual está pensado para priorizar el bajo peso o el costo de producción, algo que muchas veces termina afectando la durabilidad. Por eso decidió apostar por materiales más resistentes, incluso si eso implicaba un producto más caro.

La propuesta apunta a quienes realizan viajes frecuentes y buscan una opción capaz de soportar el paso del tiempo sin sufrir los problemas habituales que aparecen después de años de uso. Desde ruedas dañadas hasta estructuras deformadas, muchos de esos inconvenientes forman parte de las situaciones que Aerionn dice haber tenido en cuenta durante el desarrollo.

Si bien todavía queda por ver cómo responde en el uso cotidiano, la apuesta de la empresa es clara: ofrecer una valija pensada para acompañar durante muchos años, en lugar de convertirse en un producto que deba reemplazarse cada vez que aparece una nueva rotura.