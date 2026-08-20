Universidad Siglo 21 fue reconocida entre los mejores lugares para trabajar en América Latina

Tras ubicarse en el 4º puesto nacional del ranking Great Place to Work y liderar la categoría “Empresas que Cuidan” en Argentina, la Universidad reafirma su compromiso con el bienestar, la innovación tecnológica y el desarrollo humano al obtener el 7° puesto en Mejores Empresas para Trabajar América Latina.

La transformación del trabajo y la educación en América Latina exige modelos organizacionales donde la innovación tecnológica y el desarrollo humano converjan de manera sostenible. Este cambio, obliga a las organizaciones a repensar sus culturas internas, priorizando el bienestar y el desarrollo de las personas como condición para la innovación.

En este marco, Universidad Siglo 21 consolida su posicionamiento entre las organizaciones referentes del continente tras la obtención del puesto 7° en Mejores Lugares para Trabajar en América Latina, organizado por Great Place to Work (GPTW) , la consultora internacional que evalúa la cultura y el clima de las empresas e instituciones en más de 150 países.

Por décima ocasión, Universidad Siglo 21 alcanzó un reconocimiento que marca un hito regional para su historia y refleja la consistencia de su trayectoria en este ranking, tras haberse consolidado con el 4º puesto en Mejores Empresas Para Trabajar 2026 Argentina (categoría de 251 a 1.000 colaboradores) y liderar el ranking 'Empresas que Cuidan' de este mismo año.

Estos reconocimientos consolidan a Universidad Siglo 21 como una institución modelo en gestión humana y cultura colaborativa, sustentada en un entorno organizacional que promueve la confianza, el bienestar integral (físico, emocional y social) y la flexibilidad.

“ Diez reconocimientos consecutivos hablan de una convicción sostenida en el tiempo: que las personas son el centro de cualquier proyecto . Esa convicción es la que guía cada decisión que tomamos, desde cómo diseñamos un programa de estudio hasta cómo acompañamos a quiénes forman parte de nuestros equipo. Seguimos construyendo ese camino, conscientes de que cada logro se sostiene en el bienestar de quienes forman parte de esta comunidad“, destaca la Mgter. Laura Rosso, Rectora de Universidad Siglo 21 y primera egresada en asumir la máxima conducción académica de la institución.

Laura Rosso, Rectora de Universidad Siglo 21. Universidad Siglo 21

Cultura de confianza, empatía y desarrollo continuo

El panorama de organizaciones e instituciones en América Latina atraviesa un punto de inflexión donde la estabilidad y competitividad de estas dependen de la calidad de su clima interno. En un entorno dinámico y exigente, la confianza compartida y la escucha activa han pasado a ser activos fundamentales para generar culturas laborales sostenibles.

En este marco, la medición regional de Great Place to Work destaca que las organizaciones distinguidas en el continente sobresalen por crear espacios donde la seguridad psicológica, la flexibilidad y el respeto forman parte de la experiencia cotidiana. El estudio confirma que cuando los colaboradores se sienten valorados y respaldados, la colaboración se despliega de manera fluida.

Alineada con esta perspectiva, Universidad Siglo 21 concibe la experiencia laboral como un compromiso integral con la calidad de vida de sus colaboradores, articulando el cuidado físico, emocional y social. Mediante canales de diálogo abiertos y redes de aprendizaje compartido, la casa de estudios fomenta un entorno que habilita la iniciativa individual y la cocreación de soluciones.

En esta misma línea, el relevamiento evidencia que la adopción de Inteligencia Artificial y nuevas herramientas solo alcanza su máximo impacto cuando está respaldada por la libertad de acción, la recalificación permanente y la mirada humana. Para acompañar esta evolución, la institución impulsa esquemas colaborativos que estimulan la actualización constante de competencias y el progreso profesional de sus equipos.

”Trabajar con equipos transversales nos permitió romper con la lógica de las estructuras tradicionales, para que personas de distintas áreas se organicen en función de un objetivo concreto. Esto, además de acelerar la toma de decisiones, le da a cada persona una injerencia real en los resultados. En paralelo, la Universidad Interna potencia este modelo: les da a los equipos herramientas nuevas y la confianza necesaria para incorporarlas”, destaca la Rectora.

Universidad Siglo 21

Equidad y liderazgo con propósito en la región

La medición abarca a las empresas e instituciones líderes de más de 18 países del continente, entre ellos Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y países del Caribe, destacando también progresos significativos en áreas clave como el respeto, la imparcialidad y el trato equitativo, métricas en las que las organizaciones reconocidas superan con claridad a la media de la región.

Alineada con este estándar de liderazgo, Universidad Siglo 21 sitúa la equidad y el desarrollo de talento como un eje central de su estrategia institucional. A través del programa Mujeres del Siglo 21, la casa de estudios promueve el mentoreo y la formación de redes profesionales, abriendo espacios de liderazgo femenino que impulsan la toma de decisiones, la innovación continua y la construcción de un entorno con un profundo sentido de pertenencia.

Con una comunidad que reúne a más de 90.000 estudiantes y supera los 110.000 egresados, Universidad Siglo 21 demuestra que la innovación educativa se potencia cuando está sustentada en una cultura organizacional de excelencia. En una región en permanente transformación, la retención y fidelización del talento se logran al conectar el trabajo diario con un propósito trascendente: transformar vidas a través de la educación con alcance federal y regional.

Este reconocimiento otorgado por Great Place to Work ratifica un camino construido de manera colectiva por toda la Universidad. La distinción refleja una visión compartida que ubica a las personas en el centro, focalizándose en su bienestar y el liderazgo humano como motores para definir la educación del futuro.