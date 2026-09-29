La provincia de Buenos Aires crea un programa para que estudiantes secundarios se formen en oficios

Se llama Proyecta PBA y está destinado a alumnos del Ciclo Orientado. Los estudiantes podrán cursar módulos en Centros de Formación Profesional, que tendrán validez para obtener certificaciones laborales.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense creó el Programa Proyecta PBA, destinado a que estudiantes del Ciclo Orientado de la escuela secundaria accedan a propuestas de formación profesional . La medida quedó oficializada mediante la Resolución Conjunta 4606/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial del distrito.

El nombre completo de la iniciativa es Programa Provincial de Trayectorias Articuladas de Orientación y Formación Profesional. Funcionará como una estrategia de articulación entre la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional y la Dirección Provincial de Educación Secundaria .

Según la norma, las propuestas del programa formarán parte de las Articulaciones Formativas y de la Formación Complementaria previstas para la escuela secundaria. Tendrán una carga horaria de entre ocho y diez horas cátedra semanales.

La estructura pedagógica se organiza como una trayectoria progresiva en tres etapas: el Módulo de Orientación Profesional, las Propuestas Iniciales de Formación Profesional y las Propuestas Continuas. Todas deberán promover la construcción de proyectos formativos y ocupacionales, la continuidad de los estudios, el fortalecimiento de capacidades para el trabajo y el desarrollo de saberes socialmente productivos.

Uno de los puntos centrales es que los módulos que acrediten los estudiantes conservarán validez dentro del sistema de Formación Profesional . Eso les permitirá continuar su formación y acceder de manera progresiva a nuevas certificaciones. Esas certificaciones serán emitidas por los Centros de Formación Profesional y deberán ajustarse a los perfiles profesionales, diseños curriculares y requisitos de la normativa federal y provincial vigente.

Además, la resolución establece que la orientación de la escuela secundaria de origen no condicionará la elección del trayecto formativo. Se priorizarán los intereses de cada estudiante, las oportunidades del territorio y la disponibilidad de las instituciones.

Para implementar el programa, los Centros de Formación Profesional y los Centros de Formación Profesional de carácter Integral podrán destinar hasta el 10% de la carga horaria disponible de su planta orgánico-funcional.

Entre los fundamentos, la norma sostiene que la formación profesional es "una herramienta estratégica para promover la inclusión social, la formación permanente, el desarrollo territorial y la mejora de las oportunidades de inserción laboral" de los estudiantes bonaerenses. También señala que las experiencias de articulación entre centros de formación profesional y escuelas secundarias en distintos distritos demostraron su viabilidad pedagógica e institucional, así como el interés de los alumnos por acceder a propuestas complementarias vinculadas a diferentes campos profesionales.

En ese sentido, el texto plantea la necesidad de "consolidar un marco institucional estable" que garantice el acceso de los estudiantes del Ciclo Orientado a estas propuestas, y de crear un programa que articule de forma sistemática la oferta de los centros de formación profesional con la escuela secundaria.

La implementación, el seguimiento y la evaluación del programa estarán a cargo de la Dirección de Formación Profesional, la Dirección Provincial de Educación Secundaria, las jefaturas regionales y distritales y los equipos de supervisión. El Consejo General de Cultura y Educación aprobó la iniciativa en su sesión del 10 de septiembre.

La resolución lleva las firmas de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; del vicepresidente primero del Consejo General de Cultura y Educación, Marcelo Zarlenga; y de la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi.