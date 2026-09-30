Comienza en CABA la inscripción al ciclo lectivo 2027: a partir de cuándo y cómo es el trámite + Agregar ámbito en









El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilita la instancia principal para solicitar vacantes escolares en el sistema público de cara al próximo año lectivo.

El proceso se extenderá durante un mes de forma digital y requerirá la validación de la documentación familiar para poder entregar una vacante.

A partir del próximo lunes 5 de octubre queda abierto el Período Único de Inscripción Escolar para el ciclo lectivo 2027 en la Ciudad de Buenos Aires. La instancia está destinada a asegurar una vacante en las escuelas de gestión estatal de la Capital Federal y las familias tendrán tiempo de realizar la preinscripción inicial hasta el 6 de noviembre inclusive.

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El trámite se gestiona principalmente de forma remota a través de la plataforma web oficial del Gobierno porteño, aunque también se habilitaron canales telefónicos y de atención presencial con turno previo para facilitar el acceso a quienes necesiten asistencia durante el proceso.

Freepik.es Ciclo lectivo 2027: quiénes pueden realizar la preinscripción El esquema de inscripción está dirigido a los alumnos que ingresen por primera vez a los establecimientos públicos porteños o que deban cambiar de nivel educativo. Específicamente, abarca a niños que empiezan el Jardín de Infantes, el 1º grado de Nivel Primario o el 1º año del Nivel Secundario en escuelas estatales.

Además, deben cumplir con el registro los estudiantes provenientes de instituciones privadas, de escuelas de otras provincias o del exterior que busquen sumarse al sistema público porteño. La convocatoria incluye también a quienes se incorporen a la modalidad de Educación de Adultos y Adolescentes, y a alumnos de Educación Especial que no asistan actualmente a una escuela estatal de la Ciudad.

Sistema de Inscripción en Línea: las tres etapas Para completar el trámite y participar de la distribución de vacantes, las familias deben seguir un procedimiento estructurado en tres pasos dentro de la plataforma oficial:

1. Preinscripción Esta primera etapa estará activa desde el 5 de octubre hasta el 6 de noviembre. Para iniciar la carga de datos es indispensable contar con un usuario activo en la plataforma miBA. Quienes prefieran realizar la gestión de manera presencial deberán sacar turno previo para acercarse a los puntos de atención habilitados o comunicarse a la línea 147. 2. Control documental Entre el 5 de octubre y el 13 de noviembre se llevará a cabo la verificación de los papeles solicitados, una instancia obligatoria para validar la información de la preinscripción. Toda la documentación de respaldo puede adjuntarse en formato digital a través del mismo sistema en línea o presentarse en persona en las sedes correspondientes con turno previo. 3. Asignación de vacantes Las novedades sobre el otorgamiento de vacantes estarán disponibles para consulta a partir del 4 de diciembre en el Sistema de Inscripción en Línea. Una vez publicado el listado, el organismo enviará a cada familia una notificación por correo electrónico con un enlace personalizado para confirmar la aceptación o el rechazo del lugar asignado.