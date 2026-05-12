El Hot Sale 2026 ya comenzó y, durante tres días, más de 800 marcas ofrecerán descuentos imperdibles, cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos.
Electrónica, electrodomésticos e indumentaria en Hot Sale 2026: ¿Cuáles son los precios que realmente bajaron?
Los ventiladores, cafeteras y microondas lideraron las rebajas en electrodomésticos, mientras otros productos mostraron subas o precios estables.
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Hot Sale 2026: cómo comprar electrodomésticos más baratos y en cuotas
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Empezó el Hot Sale 2026: cómo hacer compras inteligentes, sin caer en sobreprecios y estafas
Un relevamiento de Fundación ECOSUR, realizado por Nicolás Cámpoli y Ángel Osman, comparó los precios online de la última semana de abril con los del primer día del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), para medir la magnitud real de las promociones y su impacto en los consumidores.
Los resultados muestran que, aunque cerca de la mitad de los productos analizados registraron bajas de precios, las reducciones promedio fueron moderadas en comparación con ediciones anteriores.
La indumentaria continúa liderando en rebajas, mientras que en electrónica y electrodomésticos los cambios fueron más heterogéneos, con algunas categorías incluso con subas.
Hasta cuándo es el Hot Sale 2026
El Hot Sale 2026 se realizará durante tres días consecutivos: del lunes 11 al miércoles 13 de mayo. El evento estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida.
Entre las principales se encuentran:
- Electro y Tecnología
- Viajes
- Indumentaria y Calzado
- Hogar, Muebles y Decoración
- Supermercado y Consumo Masivo
- Salud y Belleza
- Deportes y Fitness
- Bebés y Niños
- Motos y Autos
- Servicios
- Gastronomía y Bodegas
En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes. Dentro del sitio web oficial (https://www.hotsale.com.ar/), podes encontrar toda la información detallada.
Hot Sale 2026: los precios que más bajaron
El informe especial sobre el Hot Sale 2026 revela que la indumentaria fue la categoría con mayores descuentos promedio, alcanzando una caída del 2,6% en el primer día del evento. Dentro de esta división, las zapatillas deportivas bajaron hasta un 6,2%, las camperas urbanas un 6% y las remeras y chombas deportivas un 4,1%. Del total de 4.356 productos relevados, el 43% registró rebajas efectivas, mientras que el 44% no mostró cambios y el 13% restante registró aumentos.
En electrodomésticos, los descuentos promedio fueron menores (-0,8%), aunque se observaron caídas destacadas en ventiladores (-10,5%), cafeteras (-5,5%) y microondas (-2,5%).
De 3.253 productos relevados, el 51% mostró reducciones de precios, el 19% no presentó cambios y el 30% incluso registró aumentos.
En el caso de electrónica, la tendencia fue más irregular. El precio promedio de la categoría aumentó un 0,6% debido a que 37% de los productos registró subas. Sin embargo, se destacaron bajas relevantes en monitores (-2,9%) y consolas (-2,8%).
Entre los 1.946 productos revisados, el 49% presentó disminuciones, el 14% mantuvo sus valores sin cambios y el el 37% registró aumentos.
Si se consideran únicamente los productos que realmente bajaron de precio, las reducciones promedio alcanzan 11,3% en indumentaria, 10,8% en electrodomésticos y 9,4% en electrónica, cifras que reflejan las oportunidades concretas de ahorro para los consumidores más atentos durante el evento.
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