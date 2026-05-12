Electrónica, electrodomésticos e indumentaria en Hot Sale 2026: ¿Cuáles son los precios que realmente bajaron?

Los ventiladores, cafeteras y microondas lideraron las rebajas en electrodomésticos, mientras otros productos mostraron subas o precios estables.

El Hot Sale 2026 ya comenzó y, durante tres días, más de 800 marcas ofrecerán descuentos imperdibles , cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos.

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Un relevamiento de Fundación ECOSUR , realizado por Nicolás Cámpoli y Ángel Osman , comparó los precios online de la última semana de abril con los del primer día del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , para medir la magnitud real de las promociones y su impacto en los consumidores.

Los resultados muestran que, aunque cerca de la mitad de los productos analizados registraron bajas de precios , las reducciones promedio fueron moderadas en comparación con ediciones anteriores.

La indumentaria continúa liderando en rebajas, mientras que en electrónica y electrodomésticos los cambios fueron más heterogéneos, con algunas categorías incluso con subas.

Hasta cuándo es el Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 se realizará durante tres días consecutivos: del lunes 11 al miércoles 13 de mayo. El evento estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida.

Entre las principales se encuentran:

Electro y Tecnología

Viajes

Indumentaria y Calzado

Hogar, Muebles y Decoración

Supermercado y Consumo Masivo

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Bebés y Niños

Motos y Autos

Servicios

Gastronomía y Bodegas

En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes. Dentro del sitio web oficial (https://www.hotsale.com.ar/), podes encontrar toda la información detallada.

electrodomesticos

Hot Sale 2026: los precios que más bajaron

El informe especial sobre el Hot Sale 2026 revela que la indumentaria fue la categoría con mayores descuentos promedio, alcanzando una caída del 2,6% en el primer día del evento. Dentro de esta división, las zapatillas deportivas bajaron hasta un 6,2%, las camperas urbanas un 6% y las remeras y chombas deportivas un 4,1%. Del total de 4.356 productos relevados, el 43% registró rebajas efectivas, mientras que el 44% no mostró cambios y el 13% restante registró aumentos.

hot sale ecosur

En electrodomésticos, los descuentos promedio fueron menores (-0,8%), aunque se observaron caídas destacadas en ventiladores (-10,5%), cafeteras (-5,5%) y microondas (-2,5%).

De 3.253 productos relevados, el 51% mostró reducciones de precios, el 19% no presentó cambios y el 30% incluso registró aumentos.

En el caso de electrónica, la tendencia fue más irregular. El precio promedio de la categoría aumentó un 0,6% debido a que 37% de los productos registró subas. Sin embargo, se destacaron bajas relevantes en monitores (-2,9%) y consolas (-2,8%).

Entre los 1.946 productos revisados, el 49% presentó disminuciones, el 14% mantuvo sus valores sin cambios y el el 37% registró aumentos.

Si se consideran únicamente los productos que realmente bajaron de precio, las reducciones promedio alcanzan 11,3% en indumentaria, 10,8% en electrodomésticos y 9,4% en electrónica, cifras que reflejan las oportunidades concretas de ahorro para los consumidores más atentos durante el evento.