YouTube explorará funciones de NFT para creadores

"Siempre nos centramos en ampliar el ecosistema de YouTube para ayudar a los creadores a sacar provecho de las tecnologías emergentes, incluidas cosas como los NFT, al tiempo que seguimos reforzando y mejorando las experiencias de los creadores y los seguidores en YouTube", escribió la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, en una carta sobre las prioridades de la empresa para 2022.

¿Qué son los NFT?

Los NFT son un tipo de activo digital que existe en la tecnología de mantenimiento de registros blockchain. Su popularidad ha aumentado en el último año, con la compra de obras de arte y videos de resúmenes deportivos como NFT.

Las ventas de NFT alcanzaron unos 25.000 millones de dólares en 2021, según datos de la empresa de seguimiento del mercado DappRadar, aunque hubo signos de que el crecimiento se ralentizó hacia finales de año.

Un portavoz de YouTube de Alphabet Inc declinó compartir más detalles sobre las posibles funciones de los NFT, que fueron reportadas por primera vez por Bloomberg News.

La semana pasada, Twitter Inc anunció el lanzamiento de una herramienta a través de la cual los usuarios pueden mostrar los NFT como fotos de perfil hexagonales. El Financial Times informó este mes de que Meta Platforms Inc estaba trabajando en formas de permitir a los usuarios crear y vender NFT en Facebook e Instagram. En diciembre, el director de Instagram, Adam Mosseri, dijo que la empresa estaba explorando los NFT.

En septiembre, la popular aplicación de videos cortos TikTok se aventuró en la moda, anunciando una colección de NFT diseñada por algunos de sus principales creadores.

Reddit Inc. también ha estado explorando el espacio: las recientes ofertas de trabajo de la empresa en LinkedIn anunciaban varios puestos de ingeniero para un "equipo de rápido crecimiento que tiene como objetivo construir la mayor economía de creadores en internet, impulsada por creadores independientes, bienes digitales y NFT".

Por Elizabeth Culliford, de agencia Reuters