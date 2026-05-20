YouTube renueva su plataforma: nueva barra de búsqueda IA, Gemini Omni y detección de deepfakes + Agregar ámbito en









A la par de los cambios en Google, YouTube también renovará su red social de videos. La inteligencia artificial, nuevamente, ocupa un rol central en la personalización de la experiencia del usuario.

Archivo. A la par del buscador de Google, YouTube anunció cambios en la experiencia IA del usuario.

Con la profunda renovación que anunció Google en su experiencia de búsqueda, también sobrevinieron grandes cambios en YouTube, la red social de videos propiedad de Alphabet Inc. La plataforma anunció la llegada de la herramienta IA "pregúntale a YouTube", además de cambios en la integración de modelos de creación de video ( Google Omni) y nuevas armas para combatir los deepfakes.

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Los cambios ya se encuentran disponibles para aquellos suscriptores del Premium de YouTube radicados en EEUU y luego se ampliará al resto del país norteamericano.

Los cambios más importantes en YouTube "Preguntale a YouTube": el buscador impulsado por la IA La nueva función, integrada directamente en la barra de búsqueda de YouTube, apunta a dejar atrás las consultas tradicionales por palabras clave. En cambio, permitirá formular pedidos mucho más específicos y naturales, similares a los que hoy se hacen en chatbots como ChatGPT o Gemini y a los anuncios que realizó Google sobre su propio buscador web.

Ask_YouTube_Results_.width-1000.format-webp (1) Así se verá la nueva interfaz de diálogo entre el usuario y YouTube. Google

“Con Ask YouTube puedes hacer búsquedas más complejas, como pedir consejos sobre cómo enseñar a tu hijo a montar en bicicleta o encontrar reseñas de creadores de juegos relajantes para jugar antes de dormir”, explicó la compañía en su blog oficial. “Incluso puedes hacer preguntas adicionales para seguir refinando tu búsqueda”, detallaron sobre la nueva modalidad de diálogo que tendrá el usuario con el modelo. El sistema combinará Shorts y videos largos para generar respuestas más completas y contextualizadas.

La llegada de Gemini Omni a YouTube Además del nuevo buscador, YouTube confirmó que integrará Gemini Omni —el modelo de video con inteligencia artificial de Google— dentro de Shorts Remix y de la aplicación YouTube Create. El objetivo es facilitar la creación y edición de contenido audiovisual mediante IA generativa. “La función de remezcla con Omni ofrece una nueva forma para que los usuarios creen y desarrollen contenido a partir de la imaginación de los demás”, señalaron desde la compañía . “El modelo comprende mejor la intención del usuario, lo que permite crear narrativas más coherentes y significativas, a la vez que gestiona ajustes complejos de vídeo y audio en segundo plano”, ahondaron. La apuesta llega en un contexto donde las grandes tecnológicas todavía buscan una fórmula estable para integrar IA generativa en plataformas sociales y de video, con distintos resultados. OpenAI, por ejemplo, debió cerrar la faceta social de Sora - su herramienta de generación de video - mientras que Meta también enfrentó resultados dispares en herramientas similares. La lucha contra los deepfakes En paralelo, YouTube amplió su sistema de detección de parecidos para creadores mayores de 18 años, con el objetivo de combatir deepfakes y usos no autorizados de identidades en videos generados con inteligencia artificial. La herramienta permitirá que los creadores soliciten la eliminación de contenido en caso de detectar representaciones falsas o manipuladas mediante IA. De todos modos, la función recién comienza a implementarse y todavía no está claro cuál será su nivel real de efectividad frente al crecimiento de los videos sintéticos.

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