¿Cuál es el mecanismo aplicable en la nueva moratoria previsional?

Un nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional (Moratoria) fue sancionado a través de la Ley 27.705. La finalidad es facilitar el ingreso de los aportes jubilatorios para que las personas puedan acceder a las prestaciones previsionales. Se estima que la implementación de esta medida permitirá incorporar a los haberes jubilatorios y/o pensiones a aproximadamente 800.000 personas. La oposición no votó la norma legal porque no obtuvo respuesta de cómo se financiará. Lo cierto es que la ley ya ha sido publicada y sus principales aspectos se sintetizarán seguidamente, a la espera de las respectivas normas reglamentarias y complementarias que la hagan operativa. La aplicación de la misma se conforma con la denominada Unidad de Pago De Deuda Previsional, para los lapsos anteriores a 2008, y la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores y Trabajadoras en Actividad, para deudas anteriores al 31 de marzo de 2012 siempre que la persona solicitante no haya prestado servicios bajo relación de dependencia registrada y/o en carácter de autónomo/a y/o monotributista.