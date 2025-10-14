Del contrato al juicio: protocolos laborales y criterio legal que separan prevención de crisis en empresas complejas

De los tribunales laborales puede surgir algo más que el final de un juicio, en particular para las empresas que operan con contratistas, donde la línea entre proveedor independiente y empleador real se vuelve difusa y cara.

El riesgo y costo que implica un juicio laboral para empresas que operan con contratistas

En los tribunales laborales hoy se juega algo más que el resultado de un pleito. Cada vez que una tercerización es reetiquetada como “interposición fraudulenta”, se activa un dominó que puede transformar facturas de servicio en deudas salariales con multas e intereses. Para las empresas que operan con contratistas, la línea entre proveedor independiente y empleador real se vuelve difusa y cara.

La lupa también apunta al management. Cuando aparece la extensión de responsabilidad al patrimonio personal de los directores, suben los costos de seguros y bajan los incentivos para asumir decisiones estratégicas. El mensaje que reciben los ejecutivos es claro: aun sin intervenir en la operación diaria, su bolsillo puede quedar expuesto .

A contramano del tiempo, la carga probatoria es otro frente de dolor. Años después del hecho, las compañías deben demostrar que tenían controles “idóneos” sobre su cadena de proveedores: reconstruir auditorías, flujos de aprobación, partes de trabajo y reportes que suelen estar desperdigados —o directamente perdidos— entre áreas y terceros ya disueltos.

El modelo de negocio paga la cuenta. La amenaza de solidaridad encarece la tercerización , obliga a renegociar pliegos y empuja a internalizar tareas —con más costos fijos— o a atomizar contratos para “diluir” riesgo, lo que a su vez complejiza la gestión y eleva el costo de cumplimiento para toda la cadena.

Y queda el costo silencioso: reputación y previsibilidad . Cada titular que sugiere responsabilidad personal del management erosiona la marca empleadora, tensa la relación con reguladores y consolida un clima de “cumplimiento defensivo”. Más burocracia, más checklists, menos margen para innovar en cómo se contrata y se opera.

¿Cuál es la tasa de interés en juicios laborales? ¿Puede duplicar la condena?

En CABA (fuero laboral nacional): no hay tasa única vigente. El número depende del criterio de la sala y del tramo temporal que se liquide (muchos jueces hoy no capitalizan y usan o bien tasa pura 6% con algún índice, o tasa activa BNA del acta 2601/2630/2658 aplicada sin anatocismo).

En los hechos, la CSJN cuestionó el esquema del Acta 2764/2022 (tasa activa BNA con capitalización anual) en el fallo “Oliva”, por desproporcionado. La Cámara Laboral respondió con el Acta 2783 (13/03/2024) recomendando CER (BCRA) + 6% de interés puro anual y una sola capitalización del 6% al notificar la demanda.

Luego, la propia Cámara Laboral dejó sin efecto esa recomendación mediante Acta 2788 (agosto 2024) y también cayó la Res. 3/2024, donde no se fijó un criterio unificado nuevo. Resultado: cada sala vuelve a decidir caso por caso (algunas retoman actas históricas 2601/2630/2658 sin capitalización; otras aplican 6% “puro” y algún índice).

En 2025 se ven sentencias que descartan 2764/2783 y discuten alternativas (p. ej., remisiones a art. 770 CCyC, tasa pura 6%, o al uso de tasas históricas para ciertos tramos). No hay una tasa numérica única vigente para todo el fuero.

La Corte frena la “solidaridad automática”: eleva la vara y exige prueba concreta para responsabilizar a los directores.

En el reciente fallo “Oviedo C/ Telecom” (Fallos: 348:689), la Corte Suprema fijó un criterio nítido sobre cuándo puede alcanzarse patrimonialmente a los directores en juicios laborales: la extensión de responsabilidad es excepcional, exige una justificación estricta y no se presume por el solo hecho de existir tercerizaciones cuestionadas. El caso llegó tras una condena solidaria dictada por la Cámara del Trabajo que había considerado que el trabajador prestó servicios bajo dirección y control de la principal, encubiertos mediante empresas interpuestas.

Los directivos codemandados —que habían integrado o presidido el directorio— interpusieron recursos extraordinarios y luego quejas. El eje del pronunciamiento estuvo en la crítica a la extensión de responsabilidad personal decidida por la Cámara. El Máximo Tribunal entendió que los cuestionamientos por arbitrariedad eran atendibles: no se puede imputar solidariamente a los directores sin un examen concreto de las defensas y de las circunstancias de su gestión, ni con meras afirmaciones dogmáticas.

La Corte recordó la regla fundante del derecho societario: la personalidad diferenciada de la sociedad respecto de sus administradores. Las excepciones que permiten proyectar responsabilidad sobre estos últimos deben interpretarse de manera restrictiva; de lo contrario, se vaciaría el sistema legal que protege la separación patrimonial.

Además, precisó la naturaleza de la responsabilidad de administradores frente a terceros (incluidos los trabajadores) bajo los arts. 59 y 274 de la ley general de sociedades: es una obligación de “indemnizar el daño” por mal desempeño, distinta de la solidaridad propia de las obligaciones laborales. No hay identidad entre ambos regímenes, ni se puede confundirlos.

Para atribuir responsabilidad personal al directorio, dijo la Corte, debe acreditarse cabalmente un mal desempeño: no actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios. Ese estándar no es abstracto: requiere reconstruir hechos, decisiones y controles efectivamente implementados y evaluarlos con rigor probatorio.

En empresas de gran envergadura —con mucho personal, capital significativo, diversidad funcional y descentralización— los directores no pueden revisar todas las decisiones operativas. Su deber es asegurarse de que existan mecanismos de control apropiados que hagan probable prevenir o corregir irregularidades laborales. Ese marco contextual importa al medir la diligencia.

La sentencia cuestionada, según la Corte, no satisfizo esas exigencias: afirmó que los directores conocían y querían el encubrimiento del vínculo laboral, pero no explicó en qué elementos probados apoyaba esa conclusión. Tampoco ponderó las defensas que señalaban la delegación en la línea gerencial y la existencia —o no— de auditorías y sistemas de control.

Otro déficit señalado fue temporal: el tribunal de alzada no cotejó con precisión los períodos en que cada codemandado integró el directorio respecto de las fechas relevantes de contratación y ejecución de los servicios. Sin esa correlación, la imputación personal carece de sustento.

Con base en estos reparos, la Corte hizo lugar a las quejas, declaró procedentes los recursos extraordinarios en ese alcance y revocó la sentencia de Cámara, con costas. Dispuso devolver los autos para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a estas pautas, y ordenó reintegrar los depósitos efectuados. En síntesis, el fallo eleva el estándar probatorio y metodológico para responsabilizar a directores en conflictos laborales: pruebas concretas, contexto organizacional y distinción estricta de regímenes.

La triple factura del conflicto laboral: prueba a contramano, tercerización más cara y marca bajo presión.

El tiempo juega en contra de las empresas cuando la discusión llega a juicio. Años después, ya sin los equipos originales ni los sistemas tal como estaban, deben reconstruir qué controles existían sobre contratistas y subcontratistas. No alcanza con políticas genéricas: hay que exhibir evidencias concretas de verificación y seguimiento, algo difícil cuando los documentos quedaron en correos personales, discos compartidos discontinuados o en carpetas de proveedores que ya no operan.

La prueba, además, es técnica y cara. Pericias informáticas para recuperar tickets de servicio, órdenes de trabajo, trazabilidad GPS de cuadrillas, logs de acceso a aplicaciones, matrices de aprobación y reportes de auditoría interna; todo eso exige horas de legales, compliance, IT y externos. Sin una cadena de custodia clara y un repositorio documental robusto, la narrativa empresarial se vuelve vulnerable frente a presunciones desfavorables.

Este contexto obliga a rediseñar el control de la cadena de suministro laboral. Homologación de proveedores con due diligence reforzada, KPIs de cumplimiento, auditorías in situ y mecanismos de alerta temprana pasan a ser requisito, no best practice. El desafío: demostrar que no solo se contrataron servicios, sino que hubo verificación razonable y periódica del modo en que esos servicios se prestaban.

El impacto económico es inmediato. La tercerización pierde parte de su ventaja si hay que cargar seguros, garantías, auditorías y contingencias potenciales. Muchas compañías revisan pliegos, encarecen tarifas o migran funciones hacia adentro para reducir incertidumbre —elevando costos fijos—; otras fragmentan contratos para acotar exposición, pero la atomización multiplica interfaces y complejiza la gobernanza.

Hay también un efecto intangible que pesa: reputación y previsibilidad. La posibilidad de que se atribuya responsabilidad personal a ejecutivos enfría la marca empleadora, tensa la interlocución con sindicatos y reguladores, y alimenta la aversión al riesgo en directorios e inversores.

En ese clima, florece el “cumplimiento defensivo”. Se suman capas de procedimientos, checklists y aprobaciones que ralentizan decisiones y desincentivan innovaciones en formatos de contratación, tecnologías de campo o esquemas flexibles. El resultado es paradójico: más burocracia para protegerse de litigios y menos agilidad para competir, justo cuando la eficiencia operativa y la adaptación rápida marcan la diferencia.

En un escenario donde la vara judicial exige probar diligencia concreta —no declaraciones de buenas intenciones—, la diferencia entre exponerse o blindarse está en el diseño y la prueba de los controles. Eso implica traducir estándares jurídicos a procesos medibles: mapear la cadena de tercerización, fijar KPIs de cumplimiento, asegurar segregación de funciones, documentar auditorías y dejar rastro verificable de la supervisión directiva.

Un abordaje experto en derecho laboral aporta ese puente entre norma y operación: convierte el “buen hombre de negocios” en matrices de riesgo, protocolos de due diligence y evidencia lista para ser ofrecida años después, cuando la memoria institucional ya no alcanza.

La prevención, además, es arquitectura y entrenamiento: contratos que reparten responsabilidades sin fisuras, alertas tempranas, políticas de conservación probatoria, actas de directorio que reflejen delegaciones y controles efectivos, y simulacros periódicos de auditoría para tensionar el sistema. Con ese andamiaje, la empresa reduce el costo de capital reputacional, baja su prima de litigio y recupera previsibilidad para decidir.

No se trata de “judicializar menos”, sino de operar mejor: un programa técnico, sostenido por criterio laboral especializado, funciona como sistema operativo del riesgo en cadenas complejas y evita que un reclamo puntual derive en un conflicto societario de alto impacto.

Abogada especialista en derecho empresarial y laboral. Integrante de Cardozo Abogados