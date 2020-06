Notas a fallos

La tasa municipal es incompatible con el régimen de retención instituido por el municipio para su cobro.

Dicho criterio fue manifestado por la justicia cordobesa al señalar que la razonabilidad de los regímenes de retención y de la consecuente atribución de responsabilidad solidaria a un tercero, está dada cuando la retención o detracción es una consecuencia del negocio privado celebrado entre el tercero y el contribuyente, hecho fáctico que fundamenta la obligación de retener, lo que no sucede en relación a las tasas municipales, ya que la configuración del hecho imponible no se relaciona con dicha relación jurídica.

La Cámara cordobesa recordó que la obligación tributaria, en el caso de las tasas municipales, no nacen de la relación jurídica que existe entre a quien se pretende constituir en agente de retención y/o percepción, con el potencial contribuyente, sino que aquella depende de una actividad exclusiva de la administración, cual es, la prestación de servicios con relación al contribuyente.

Es decir, no se advierte respecto de la tasa municipal la necesaria vinculación directa entre la pretendida agente de retención y/o percepción y la relación jurídica tributaria entre su proveedor o cliente con el municipio, que dote de fundamento al régimen de retención creado.

Todo ello, en tanto el fundamento de esta carga pública es que el Estado recaude los tributos al momento del nacimiento del tributo.

CÁMARA CONT. ADMI. 3A NOM, “BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO C/MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA”, Exp. 3611419, del 21/05/2020.-

MORATORIA

Inclusión a empresa no PYME. Cautelar.

La justicia contencioso administrativa federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa, la cual no categoriza como Mediana, Pequeña o Micro Empresa, mediante la cual solicitó se le permita acogerse al régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras, previsto en el artículo 8, de la Ley 27.541 y, consecuentemente, se ordene a la AFIP-DGI habilitar los sistemas informáticos de su página web y tomar todas las medidas que sean necesarias para que pueda incluir sus deudas y/o refinanciar los planes de pago vigentes y/o caducos, de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, por obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019, en el plan de facilidades de pago del Título IV, de la Resolución General AFIP 4667/20, con todos los beneficios establecidos en el régimen de regularización.

Entendió el juzgado, que se apreciaba el presunto trato discriminatorio pues se advertía que la empresa había cumplido con los restantes presupuestos y condiciones previsto en el régimen jurídico.

Finalmente, tuvo en consideración el magistrado la magnitud del daño que podría irrogar para la empresa la exclusión de la moratoria, valorando para ello la información aportada por la empresa con relación a su situación económica.

Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 7, “MARÍTIMA MARUBA SA c/ EN-AFIP-DGI s/DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”, Exp. 9227/2020, del 05/06/2020.-

PENAL TRIBUTARIO

Desdoblamiento entre aportes y obras sociales. Sobreseimiento.

La justicia penal económica convalidó la escisión dentro de los ingresos correspondientes al Sistema Único de la Seguridad Social y sobreseyó a los imputados por apropiación indebida que se acogieron al Régimen del Sinceramiento Fiscal.

Para así decidir, entendió el magistrado que se escinde el hecho único consistente en la omisión de ingresar, durante un mismo período mensual, la totalidad de los aportes correspondientes a todos los subsistemas que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social, al permitirse la regularización de las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social respecto de algunos conceptos,

y excluirse del mismo a los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales.

Por lo cual, en el marco de la aplicación de la ley penal más benigna, al haberse ordenado desdoblar un mismo hecho, como son los ingresos previsionales, en dos sucesos distintos, resulta que al analizar en forma aislada el monto retenido en concepto de aportes a las obras sociales, la suma cuyo depósito fue omitido por la firma imputada, no supera la condición objetiva de punibilidad normada

por el Régimen Penal Tributario, Ley 27.430.

En consecuencia, este desdoblamiento en relación a los ingresos previsionales ocasiona un análisis particular respecto de la punibilidad de dichas conductas, las cuales al no superar el monto respectivo, no podrían ser considerados delitos a efectos de la normativa penal vigente, confirmando el sobreseimiento de la instancia anterior.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B - “ML RP/ S. SA Y OTROS S/ INF. LEY 24.769, Exp. CPE 1548/2017, del 05/06/2020.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)