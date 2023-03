La jubilación está exenta en el Impuesto a las Ganancias

La Corte, en la sentencia bajo comentario(1), refiere a la inconstitucionalidad del artículo 79 inciso c de la ley de Impuesto a las Ganancias, que, en relación a la apelación presentada por el fisco el magno Tribunal dijo “los restantes planteos de la demandada son inadmisible”. Es decir, confirmó la inconstitucionalidad.(2)

Sin embargo, y previo a comentar este fallo, se aclara que, en nota posterior, se tratará el tema de la “legitimación pasiva”, por concurrir materia previsional y fiscal, y, entender, que merece considerarse en particular. El análisis se circunscribe a expresiones de la CFSS. La postura jurisprudencial y la legislación varió en el tiempo.

Estos conceptos propician distintas aristas, a saber: a) La cuantía (mínimo no imponible), la cual motivó cambios normativos(3); b) Los reajustes retroactivos; c) Las retenciones practicadas; d) Si el impuesto los alcanza o no. Este último concepto motivó posturas encontradas.