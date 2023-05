La reticencia del PEN a aceptar su incompetencia tributaria y los perjuicios que ocasiona

El análisis técnico de la cuestión y la antijuricidad manifestada se encuentran claramente expuestos en el detallado análisis efectuado por la Procuradora Fiscal Dra. Laura M. Monti. En lo que aquí interesa, se había cuestionado la aplicación retroactiva del Dto. 916/04 a períodos fiscales concluidos con anterioridad a su emisión, violando el principio de legalidad tributaria (arts. 17, 52, 75 -inc. 2- y 99 -inc. 3° de la Constitución Nacional), y el Dto. 1.287/05 que había rechazado el reclamo interpuesto al Decreto 916/04 por varias entidades exportadoras, determinando la Procuradora Fiscal. “En efecto, dicho reglamento es portador de un serio defecto de origen y resulta írrito del principio de reserva legal, al contradecir los arts.4°, 17, 52, 75 (incs. 1° Y 2°) Y 99 (inc. 3°) de la Carta Magna (ver C.524, L.XLII, "Cladd Industria Textil S.A. y otro c/ E.N. SAGPYA - resol. 91/03 s/ amparo ley 16.986", sentencia del 4 de agosto de 2009, y los precedentes allí citados), en cuanto pretende modificar uno de los elementos esenciales del impuesto a las ganancias -la base imponible- mediante un mecanismo que se halla claramente a extramuros de la única forma que nuestra Carta Magna prevé, es decir, mediante ley formal (Fallos:319:3400). Concluyendo que “Al hilo de lo expuesto, no puedo dejar de recordar aquí que nuestra Constitución Nacional prescribe, de manera reiterada y como regla fundamental, tanto en el art. 4° como en los arts. 17 Y 52, que sólo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos. Ha dicho el Tribunal al respecto, contundentemente, que "los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros) y, concordantemente con ello, ha afirmado reiteradamente que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones" (arg. Fallos: 316:2329; 318:1154; 319:3400; 321:366; 323:3770, entre muchos otros)

La pretensión fiscal indebida aplicada también a los tributos aduaneros

He cuestionado en distintasoportunidades la pretensión fiscal indebida de establecer, modificar o eximir tributos aduaneros mediante Decretos del PE o RME u otras dependencias La objeción de la CSJN a la delegación de facultades tributarias en el PE dispuestas por Ley 22.415, para imponer derechos de exportación no ha dejado lugar a dudas (Fallo en autos Camaronera Patagónica S.A. el ME y otros s/ amparo. C. 486. XLIII."Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas" (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros) " " la materia tributaria supone una limitación constitucional infranqueable para el Poder Ejecutivo, un valladar que no cede ni aún mediante decretos de la naturaleza señalada (DNU) (Fallos: 318:1154; 319:3400 y 323:3770, entre otros). Tesitura que el constituyente de 1994 mantuvo, sin hesitaciones, al redactar el actual inc. 3° del art 99 de nuestra Ley Fundamental" (Considerando 8º)