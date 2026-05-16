La colombiana volverá a ser parte de la Copa del Mundo, y la Albiceleste recuerda bien los antecedentes cada vez que prestó su voz para el certamen.

Argentina no tuvo mucha suerte cuando Shakira prestó su voz en la Copa del Mundo.

Una imagen que los fanáticos del fútbol vieron en varias ocasiones se volverá a repetir en el Mundial 2026. Shakira será parte de los artistas que le darán voz a una de las canciones de la competencia, y no es la primera vez que la cantante colombiana participa en el certamen más importante.

Mientras que para algunos sus temas traen buenos recuerdos por el rendimiento de sus equipos en ediciones pasadas, para otros pueden ser una tortura, ya que los asocian con papelones o eliminaciones dolorosas. ¿ Para los argentinos es un buen augurio o genera preocupación de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá?

Shakira volverá a sumarse como una de las caras musicales de la Copa del Mundo.

La primera participación de Shakira no será en el Mundial 2026, sino que ocurrió 20 años atrás. La cantautora latinoamericana venía de un lanzamiento con recepción irregular tras “Oral Fixation Vol. 2”, por lo que el álbum debió ser reeditado y sumó un éxito que no pasó inadvertido para la FIFA: “Hips Don’t Lie”.

El organismo que rige el fútbol decidió invitarla para la ceremonia de clausura disputada en el Estadio Olímpico de Berlín . Después de su show llegó el título de Italia, que venció a Francia en la final.

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Para los argentinos, esa edición no fue memorable. El equipo de José Pekerman llegaba como uno de los máximos candidatos, con un Lionel Messi joven pero intratable, acompañado por jugadores importantes como Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Hernán Crespo y Javier Saviola, entre tantas figuras.

La Selección cayó por penales en cuartos de final ante Alemania, el organizador del torneo, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos y el tiempo suplementario. Eso marcó una decepción enorme para esa generación, ya que para muchos era una de las grandes favoritas a quedarse con el título junto a Brasil.

Embed - Alemania 1 (4) x (2) 1 Argentina Copa del Mundo 2006 Resumen y Goles + Penales HD

Sudáfrica 2010: el Waka Waka y la eliminación en cuartos

La Jabulani y el icónico “Waka Waka”, interpretado por Shakira, son dos de los elementos más recordados de esa Copa del Mundo, realizada por primera vez en el continente africano. La colombiana logró imponer un himno que tomó rasgos de la cultura local y tuvo una gran recepción entre los hinchas.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

Lamentablemente, Argentina sumó otro traspié en ese contexto. Con Diego Maradona como DT y Lionel Messi en un nivel superlativo en Barcelona, acompañado por figuras como Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Carlos Tevez, Sergio Agüero y Javier Mascherano, los alemanes volvieron a dar el golpe.

En cuartos de final, Alemania tuvo una jornada increíble y le convirtió cuatro goles a la Albiceleste, que venía de dejar en el camino a México. Fue un golpe duro de digerir, ya que la ilusión era enorme por los nombres que presentaba el equipo nacional.

Brasil 2014: La La La y una recordada final

La presencia de Shakira en una Copa del Mundo no fue una buena señal para Argentina y sí para Alemania. Eso terminó de confirmarse en Brasil 2014, con el lanzamiento de “La La La”, una canción que acompañó una de las mejores ediciones en la historia del certamen.

Embed - Shakira - La La La (Brasil 2014) (Spanish Version) ft. Carlinhos Brown

Otra vez con Messi, quien incluso apareció en el videoclip oficial, la Albiceleste llegaba como candidata y lo ratificó al meterse en la final. Del otro lado, otra vez con la colombiana aportando música a la Copa, estaba Alemania.

En tiempo suplementario, tras un partido muy disputado en los 90 minutos, Mario Götze puso fin al sueño de Argentina de coronarse en tierras brasileñas y les dio a los alemanes su cuarta estrella.

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Mundial 2026: una nueva ilusión en Estados Unidos, Canadá y México

Quizás esta generación, autora de grandes gestas, tenga una obligación extra en el Mundial 2026. Lo de Shakira y su presencia funciona casi como una maldición para la Selección Argentina, por lo que este grupo, que ya dejó en claro que no le teme a romper marcas, iniciará su viaje en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania.