14 de octubre 2025 - 00:00

RESEÑA IMPOSITIVA

El universo normativo que regula las diversas cuestiones tributarias, es amplio. Al cual se le deben agregar aquellas que, sin ser estrictamente tributarias, se encuentran vinculadas a la relación fisco - contribuyente.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN

El PEN redujo los derechos de exportación para aluminio, acero y productos derivados

Mediante el dictado del DNU 726/25 (BO 8/10/25) el PEN dispuso la rebaja de los derechos de exportación al 0%, para los sectores de aluminio y acero y sus productos derivados, desde el 9 de octubre al 31/12/25.

Cabe recordar que se trata de una medida igual que se aplicó para las exportaciones del agro y que aún permanece hasta fin de mes para el sector cárnico.

Técnicamente la reducción a 0% no implica exoneración del derecho; en rigor, se trata de su aplicación a tasa cero, lo que a su vez dispara la posibilidad de modificar la tasa dispuesta, atento que el concepto de gravabilidad no se pierde. Es sólo una reducción de tasa.

En ese caso, la medida se aplicará cuando las exportaciones tengan como destino a aquellos países que, al momento de la entrada en vigencia de esta medida, aplican a dichas mercaderías un arancel de importación “ad valorem” igual o superior al 45%.

RHF

