China refuerza restricciones sobre tierras raras con la mira sobre los semiconductores

Los exportadores deberán solicitar licencias especiales. La medida fue establecida por el Ministerio de Comercio chino.

El gobierno de China anunció este jueves una nueva ampliación de las restricciones a la exportación de tierras raras , en un movimiento que refuerza su dominio sobre el mercado mundial de minerales esenciales para la tecnología y la defensa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Ministerio de Comercio informó que los elementos holmio, erbio, tulio, europio e iterbio , junto con otros materiales derivados, fueron incorporados a la lista de control de exportaciones . En el mismo comunicado, el organismo detalló que también se añadieron decenas de equipos utilizados para el procesamiento de tierras raras .

A partir de esta actualización, los exportadores deberán solicitar licencias especiales antes de enviar cualquiera de estos productos al exterior, medida que endurece los mecanismos de control estatal sobre un sector considerado clave para la economía y la geopolítica mundial.

El avance tecnológico y la transición energética global aumentaron exponencialmente la demanda de tierras raras , elementos fundamentales para la producción de dispositivos electrónicos, autos eléctricos, sistemas de energía renovable y equipamiento militar de alta precisión .

Estos minerales, entre los que se incluyen el neodimio, litio, cobalto, tantalio y grafito, son indispensables para fabricar imanes de alta potencia, baterías de ion-litio, circuitos electrónicos y catalizadores industriales.

Sin embargo, su distribución geográfica desigual generó una fuerte dependencia internacional. Con cerca del 80% del suministro mundial bajo su control, China consolidó una posición dominante en el mercado, utilizando su poder productivo para influir en las relaciones comerciales y estratégicas con otros países.

Este monopolio provocó preocupación en las principales potencias occidentales, que temen interrupciones en la cadena de suministro y denuncian prácticas comerciales desleales por parte del gigante asiático.

Nuevas regulaciones y su impacto en el comercio exterior

Las nuevas normativas chinas comenzaron a regir este mes y establecen que solo las empresas con licencia propia de exportación podrán despachar productos al exterior, lo que incluye a los envíos destinados a Argentina.

Aunque la medida podría ralentizar temporalmente las importaciones, especialistas consultados consideran que la decisión mejorará la transparencia y permitirá un mayor control sobre el flujo de materiales estratégicos, reduciendo los riesgos de contrabando y prácticas irregulares.

De esta manera, China reafirma su estrategia de regular de forma más estricta el comercio de recursos críticos, consolidando su liderazgo en un sector que se convirtió en uno de los pilares de la economía tecnológica del siglo XXI.