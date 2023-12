Tasas municipales: ¿hace falta recordar sus características?

La primera de ellas (también llamada de la equivalencia, del interés, etc.) es aplicable a las tasas retributivas de servicios y de la cual surgen los criterios y características que hacen a su naturaleza y alcances, diferenciándolas de los impuestos.

El valor del combustible referente de la liquidación es el del precio surtidor de estación de servicio de YPF correspondiente al día 10 del mes que se efectúe dicha liquidación. No obstante, se establece un tope a los incrementos futuros: el incremento que se produjera por variación del precio de gasoil no podrá superar el 30% del valor inicial utilizado para la primera liquidación en el segundo trimestre; asimismo el incremento no podrá superar el 60% del valor inicial en el tercer trimestre del año fiscal ni podrá superar el 90% del valor inicial para el cuarto trimestre.