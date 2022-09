Juan Cuattromo: "Nuestro banco debe seguir siendo el promotor del desarrollo de las personas y empresas de la Provincia"

Juan Cuattromo: Una gran noticia. Además, nos permite ir hacia atrás y contar la situación desde la cual se comenzó para llegar al bicentenario. Cuando llegamos al banco con la gestión del gobernador Axel Kicillof, la entidad acarreaba debilidades estructurales, que venían desde la salida de la convertibilidad. Me refiero a que se debían encarar determinadas cuestiones que hacían al núcleo de lo que es la función de la entidad, ratios que habitualmente controla el Banco Central. Hoy podemos decir que iniciamos el bicentenario con esa situación completamente resuelta. Y eso nos permite plantear tanto el aniversario como también la celebración de los 200 años del banco como una marca indeleble de la Provincia, pero también de todo el país. El banco es una entidad que está en los pactos fundantes de la Nación. Tenemos una entidad con mucha solidez y solvencia y, por lo tanto, la posibilidad de discutir sus próximos años con muchísima creatividad y asumiendo desafíos, ya que hemos resuelto cuestiones estructurales que venían de larga data. Eso parece un buen corolario de lo que fueron estos últimos tres años.

P.: La pandemia constituyó un verdadero mojón en la historia. ¿Qué cambios llegaron para quedarse?

J.C.: Muchos cambios. Hablamos de que hoy tenemos 7,9 millones de clientes en total, entre individuos y empresas; y si nos remontamos a diciembre de 2019, teníamos 4,5 millones. Es decir, crecimos casi un 75% en clientes. Una parte importante fue a través de Cuenta DNI, en segmentos que no solían vincularse tradicionalmente con un banco, menos un banco público. Pero también mucho en empresas, negocios y profesionales que, justamente, con propuestas como Cuenta DNI y Cuenta DNI Comercios, vamos integrando públicos que habitualmente no estaban tan vinculados con el banco.

P.: En el caso de Cuenta DNI, el éxito fue importante…

J.C.: Una de las directrices que fijó el gobernador Kicillof para nuestra gestión del banco es que sea un banco que esté cerca de las personas, comprometido con la realidad del pueblo de la Provincia. Entendimos que eso consistía en acercar la agenda de los medios de pago a todos los públicos. Con Cuenta DNI buscábamos una aplicación de gran calidad, que una vez que las personas se la bajaran al celular pudiesen empezara a usarla de inmediato, que fuera muy útil más allá de la necesidad del IFE. Hoy Cuenta DNI tiene 5,5 millones de usuarios y usuarias. Más adelante entendimos también que había que tener una aplicación que nos permitiera vincular a los comercios, sobre todo a los no incluidos por el sistema financiero tradicional, como feriantes y monotributistas. Por eso lanzamos a principios de este año Cuenta DNI Comercios, que es nuestra aplicación de cobro con las menores comisiones de todo el sistema, iguales o mejores servicios, y que complementamos con una propuesta muy activa de capacitación.

P.: ¿Cómo se trabaja en el universo de los medios de pago?

J.C.: Nosotros queremos redoblar ese trabajo que venimos haciendo. Hablo de la tarea de ser un banco público que lidere este proceso, para llevarlo realmente a todos los puntos de la Provincia. Por eso “Cuenta DNI Comercio”, que es nuestra aplicación de cobro, nos ha permitido incrementar ese segmento. Hoy tenemos 50.000 puntos de venta con Cuenta DNI en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia. Un 40% de esos puntos son con Cuenta DNI Comercio, que se lanzó a principio de este año. Es una agenda que tiene mucho para crecer. El desafío del banco es seguir en la línea de lo que entendemos que es la mejor tradición de la entidad, porque nos definimos como un banco vinculado al desarrollo productivo, a la innovación y a la cercanía. Estos tres factores tienen que conjugarse. Vamos a seguir trabajando para financiar la producción y apuntalar la transformación productiva de la Provincia utilizando las diferentes herramientas de políticas que existen, tanto a nivel provincial como nacional. Tenemos acuerdos con Desarrollo Productivo, con Desarrollo Agrario, donde asistimos a sectores y donde se entiende que hay una política pública de transformación detrás.

P.: ¿Cómo se definen los productos y servicios del banco?

J.C.: En general, nuestro desafío como banco público es que entendemos que tenemos un rol que es ofrecer los mejores servicios y productos financieros al menor costo posible, siendo responsable con la administración de un patrimonio público. Esto tiene una relación directa con la solidez del banco, ya que uno no puede tener tasas de interés ridículamente bajas y afectar así el patrimonio. En realidad, nosotros podemos ofrecer hoy programas de descuento y otros beneficios y sostener tasas muy competitivas en el segmento de productos e individuos porque el banco tiene una situación de solvencia muy fuerte. Nuestro objetivo ya no es maximizar esa rentabilidad, sino devolvérselo al pueblo de la Provincia.

P.: Por un lado deben tener rentabilidad, pero a la vez son un banco con una misión específica…

J.C.: Es una definición política de nuestro espacio. El banco cumple 200 años, pero hay que recordar que se hizo una entidad 100% pública en 1946, cuando Perón gobernaba el país. Arturo Jauretche era el presidente del banco y ese fue el momento en el cual se provincializa la titularidad de la entidad. Eso nos ayuda a entender que conducir un banco público implica ampliar la oferta de servicios financieros, llegar a todos los públicos en las mejores condiciones posibles y poder generar un mecanismo de gestión eficiente, que nos permita tener costos bajos y sostener responsablemente una oferta de productos crediticios, digitales en las mejores condiciones posibles.

P.: ¿Cómo se relaciona la entidad con los sectores productivos de la Provincia?

J.C.: Hay un diálogo permanente con el gobernador Kicillof sobre la dirección que debe asumir nuestra entidad. Esa mirada es definicional. Cuando llegamos al banco tenía una participación en todo el crédito de empresas que estaba más o menos en torno al 7%. Ahora está cerca del 11,5%. Crecimos más que el resto del sistema y eso tiene que ver con nuestra definición de funcionar con un banco muy cercano a la producción. Cuando pensamos las herramientas de política del Gobierno de la Provincia, siempre entendimos que el banco era uno de los vectores sobre los cuales esa acción se iba a materializar. Por lo tanto, la decisión es estratégica. El gobernador lo dice en todo momento: el banco es una herramienta de desarrollo, de transformación y de crecimiento siempre que no ahogue las actividades productivas. El trabajo es pensar las mejores herramientas, y luego, el ejercicio de implementarlo, lo debe hacer el banco.

P.: ¿Cómo se articula la mirada política en la gestión cotidiana del banco?

J.C.: Tenemos un directorio que es la expresión de las distintas corrientes partidarias. Y esto es así porque hay un lugar para la política entendida como herramienta de transformación en el ámbito del banco. Nosotros no hubiésemos podido hacer esto que te comento si no hubiese sido por la gestión conjunta de todo el directorio del banco, donde abrevan diferentes expresiones y tradiciones. Tanto es así que todos los directores de la entidad son consensuados por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que es un ámbito eminentemente político. Allí es donde se materializa la discusión de políticas, de gestión y, por eso digo, tanto los directores actuales como los que pasaron en este tiempo han sido fundamentales en el diseño de cada una de las estrategias y en su aplicación. Después, en la labor diaria, nada de todo esto es posible si no es por el esfuerzo permanente de todos los trabajadores del banco. Se pueden definir trazos y estrategias, pero hay que ejecutarlos día a día y eso es una tarea permanente y muy relevante de nuestros trabajadores.

P.: ¿Qué evaluación se puede hacer de la macroeconomía y qué desafíos persisten?

J.C.: Por un lado, hemos tenido un proceso muy importante, en la pospandemia, de recuperación en la actividad. El desempleo ha caído y esto es muy relevante. Pero también, como proyecto político, tenemos aún una deuda que tiene que ver con los salarios y el ingreso de todas las trabajadoras y trabajadores de la Provincia y del país, que perdieron una parte importante de su ingreso durante el macrismo y que todavía no lo han podido recuperar. Yo creo que básicamente se tomaron un conjunto de decisiones en el Gobierno nacional a partir de recentralizar la conducción del proceso económico en el Ministerio de Economía con un mecanismo más eficiente para procesar las decisiones de política que era lo necesario. Hoy lo que tenemos que hacer es dejar trabajar al equipo económico. Es claro que, como parte del Frente de Todos, el desafío sigue siendo mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares.