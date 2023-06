A pocas horas del cierre de listas

Todos los espíritus virulentos están en el mismo hospicio. El economista del eslogan “bala o cárcel, Espert” se asimiló al espacio de quien criticaba (Macri) y a quien bautizó con el “bronce”, tercero en denuncias (39) después de Vido y Cristina. Pero cuidado, las 39 sumadas a las 214 denuncias que tuvo desde que asumió el gobierno porteño lo declaran vencedor, totalizando 253 (Télam 12 octubre 2015 y sobre los dirigentes políticos más denunciados en el fuero penal, La Nación, 2 de mayo, 2023). En Juntos por el Cambio creen que ganar las PASO es conquistar la presidencia e interpelan a un electorado iracundo.

Macri luce mustio y abandonado por “el círculo rojo”. Le soltaron la mano y le insuflan aliento a Rodríguez Larreta que a veces incluso se atreve a desafiar a su exjefe. Ahora lo protegen a él, y lo enfrenta como si no le temiera al “carpetazo”. Habrá que ver en qué momento, la vendetta se va a cobrar esa víctima. Recuerde lo que le pasó a María Eugenia Vidal con el video de la Gestapo del Banco Provincia y el departamento misterioso de “la isla”. De chica del conurbano a vecina del Barrio Parque. Luego de esos dos episodios “Mariu” abandonó a su socio de la vida (Larreta) y se fue con Macri, “Mauricio me protege” …

CABA, MAS QUE UN FEUDO

En CABA siguen los manotazos para retener el “Maxikiosco” (Jorge Asis) y, Mauricio impuso a su primo Jorge Macri como candidato, aunque legalmente este flojo de papeles, sin que se haya decidido la denuncia judicial acerca de su domicilio.

Luego de 16 años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha convertido en “algo más que un feudo”. El ex embajador Macrista en los EE.UU., Martin Lousteau, podría ser una “opción de negocios CABA”, bajo el patrocinio de su representante Enrique “Coti” Nosiglia. Este último oficia como una especie de Guillermo Copolla-no Francis Ford-de dirigentes políticos itinerantes. Recuerde que Martin Losteau, fue ministro de Economía de Cristina Kirchner habiendo empezado con De Narváez, siguiendo con Scioli en el Banco Provincia, antes de recalar en la UCR.

La UCR se complicó con la represión exterminadora del gobernador Gerardo Morales, por causa de la polémica reforma de la Constitución “a puertas cerradas”, el rechazo de la docencia, más los representantes de los pueblos indígenas y buena parte del pueblo jujeño. Ahora mismo se suman los reclamos de la ONU, del representante para América del Sur, Jan Jarab, quien solicitó una reunión institucional y enumeró violaciones a los derechos humanos contra al menos 20 personas. Crítica duramente la limitación al derecho de protesta. La Comisión de DD.HH., dependiente de la OEA también llama a Morales a respetar los derechos sindicales y de los pueblos originarios.

Las diferencias ideológicas y metodológicas entre Gerardo Morales, Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, se esfuman para mal del espacio político liderado por Larreta. No obstante, era inverosímil el riesgo de rompimiento en JxC. La UCR ya no es el partido centenario, sino el furgón de cola del PRO. En Juntos por el Cambio, la puja entre Bullrich y Larreta es “pour la gallerie”, pero no divide. Va delineándose cada vez más un perfil represivo y ajustador que une a todos los ogros. La diferencia es de matices, la ex ministra es abiertamente antidemocrática desde su juventud peronista-montonera, el cruel dañino de Favaloro es campechanamente cínico.

Por sus malos resultados a nivel provincial Milei se va desinflando, ha presentado un eventual equipo económico ultra ortodoxo, no tan disparatado como su discurso. Todo esto mientras las encuestas siguen publicando que Milei, que pierde en todas las provincias de manera humillante, es un candidato competitivo.

Al Woody Woodpecker del aeropuerto, le impusieron los Chicago boys que fundaron el CEMA durante los años de la dictadura cívico militar. También han sido ministro y viceministro de Economía de Menem: Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Se suma Alberto Benegas Lynch (h) como asesor, (Maslatón dixit en Twitter: Profesa ideología procesista-neofascista, aunque la va de “liberal”). Se suma Diana Mondino, una especie de Winnie Woodpecker-amiga de Woody-, fundamentalista de mercado, irónica exaltada hermana de Guillermo Mondino (jefe de asesores de Cavallo en 2001). Ahora es primera candidata a diputada nacional, en un partido donde según su miembro más conspicuo (Maslatón), los cargos se venden.

Las reuniones ocultas entre Macri y Bullrich no se han detenido. Dicen los analistas que lo más probable es que el espacio de Milei se convierta en furgón de cola del PRO para enfrentar al peronismo, el único y exclusivo archi enemigo de toda la oposición. Todo indica que habrá una alianza en ese sentido, coexisten casi en el mismo espacio, con distintos sellos, pero la misma visceral pasión anti peronista.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros