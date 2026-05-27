Cómo las nuevas expectativas redefinen el rol del liderazgo Por Mariana Lloveras + Agregar ámbito en









El talento prioriza coherencia, cultura y autonomía sobre beneficios tradicionales, convirtiendo a los líderes en artífices de experiencias laborales auténticas. La práctica cotidiana y la flexibilidad se posicionan como los principales diferenciales de atracción y retención.

Hoy los candidatos buscan conocer la cultura real de la empresa y cómo trabajan sus futuros líderes y equipos.

En los últimos años, algo cambió de manera profunda en la relación entre las personas y las organizaciones. Y ese cambio empieza, muchas veces, en el primer contacto: una entrevista. Hoy, quienes se acercan a una compañía no solo buscan conocer el rol o las condiciones. Se animan a hacer preguntas que antes no aparecían. Preguntan cómo es el liderazgo, qué características tienen sus futuros jefes, cómo se conforman los equipos, qué pasa cuando hay errores o cómo se gestiona la incertidumbre. En definitiva, buscan entender la cultura en acción.

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Lejos de ser un desafío incómodo, este cambio es una oportunidad. Nos obliga a salir del discurso y a revisar, con honestidad, si lo que decimos se refleja realmente en la experiencia cotidiana. Porque ya no alcanza con un catálogo de beneficios atractivo: lo que construye credibilidad es la coherencia.

En este contexto, el liderazgo ocupa un lugar central. Los líderes son los principales catalizadores de la cultura organizacional. Son quienes traducen las políticas, los valores y las propuestas en experiencias concretas. Por eso, fortalecer su rol no es opcional: es estratégico.

Si tuviéramos que sintetizar qué buscan hoy las personas en su trabajo, podríamos hablar de tres grandes ejes: flexibilidad, autonomía y respeto. Y lo más interesante es que estos atributos atraviesan a todas las generaciones, roles y realidades. No responden a etiquetas, sino a momentos de vida.

La flexibilidad ya no se limita a dónde o cuándo se trabaja. Implica también la posibilidad de moverse, de explorar nuevos desafíos, de no quedar encasillado en un único recorrido. La autonomía, por su parte, tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, de tener voz y de asumir un rol activo en el propio desarrollo. Y el respeto aparece como un marco indispensable: en los vínculos, en la comunicación, en los tiempos y en las expectativas.

Ahora bien, nada de esto sucede de manera espontánea. Requiere líderes cercanos, con escucha activa, capaces de comprender las necesidades individuales y de gestionar equipos diversos en contextos cada vez más dinámicos. Requiere también organizaciones que definan con claridad hasta dónde están dispuestas a ofrecer flexibilidad o autonomía, y que lo comuniquen de manera transparente. empresas 3 Hoy, las personas en su trabajo, podríamos hablar de tres grandes ejes: flexibilidad, autonomía y respeto. La cultura laboral en Camuzzi En Camuzzi trabajamos de forma constante en ese alineamiento. Generamos espacios de encuentro con líderes, compartimos herramientas, políticas y lineamientos, y promovemos una comunicación fluida que permita llevar estos conceptos a la práctica. Porque cuando hay distancia entre lo que se ofrece y lo que se vive, la experiencia pierde valor. Durante mucho tiempo, las iniciativas vinculadas al bienestar se pensaron como acciones aisladas. Hoy sabemos que no alcanza con sumar beneficios si no revisamos cómo se organiza el trabajo, cómo se toman decisiones o cómo se respetan los tiempos de las personas. La clave vuelve a ser la coherencia. El desafío hacia adelante es claro: construir entornos de trabajo saludables, con vínculos de confianza y reglas claras, en un contexto cada vez más exigente. No se trata solo de acompañar, sino de prevenir. De generar experiencias consistentes que no necesiten ser compensadas después. Porque, en definitiva, la cultura no se declara. Se practica. Y es en esa práctica cotidiana donde las organizaciones construyen su verdadero diferencial. Jefa de Capital Humano, Cultura y Comunicación Interna de Camuzzi

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