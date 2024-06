Adherir al hegemonismo, una penosa elección en política exterior

En los primeros seis meses de su gestión el presidente de la República Argentina, Javier Gerardo Milei , ha logrado lo que pocos presidentes argentinos lograron previamente, una presencia internacional mediática, y ser referencia de foros y tertulias político/económicas de otras naciones, que normalmente no prestarían atención a nuestro país. Usando una categoría que corresponde a otro género, podríamos decir que Milei se ha convertido en un sujeto de influencias.

En una reciente nota en la publicación de análisis político económico y militar The National Interest, la bajada del título dice: "El presidente Javier Milei ha virado la política exterior Argentina en una dirección pro americana, pro OTAN". Y señala la nota que esto ha posicionado a la Argentina como un aliado clave en la seguridad regional del hemisferio occidental, siguiendo el giro que ya le habría dado el expresidente Carlos Saúl Menem, con su política de alineamiento automático con los intereses estadounidenses. Y da particular importancia al alineamiento con la OTAN, al señalar que: "Convertirse en un Miembro Global de la OTAN, al igual que Colombia, es un estatus oficial de la OTAN (a diferencia del estatus de Aliado extra-OTAN, que sólo confiere beneficios provenientes de los Estados Unidos) y permitirá a Argentina participar en una amplia gama de actividades de la OTAN en áreas críticas como la ciberdefensa, el contraterrorismo y la no proliferación, además de unirse potencialmente a las operaciones militares de la OTAN si las Fuerzas Armadas de Argentina recuperan sus capacidades operativas completas".