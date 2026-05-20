Protesta en la General Paz por cierre de 25.000 pymes en la era Milei: hubo gases y heridos

La manifestación se llevaba adelante de manera pacífica en uno de los puentes ubicados a la altura del partido de San Martín. Los empresarios y trabajadores pedían declarar la emergencia del sector, pero los efectivos avanzaron y terminó en incidentes.

Trabajadores y empresarios de las pequeñas y medianas empresas (pymes) , junto a representantes de unas 140 organizaciones gremiales, se movilizaron este miércoles sobre la General Paz a la altura del partido de San Martín, para reclamar contra el cierre de más de 25.000 pymes durante el gobierno de Javier Milei. La Policía de la Ciudad protagonizó incidentes con los manifestantes en el marco de un intento de desalojo.

La convocatoria fue impulsada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, a raíz del fuerte impacto que han tenido las políticas económicas desreguladoras del Presidente de la Nación sobre los sectores industriales. Contó con la presencia de empresarios y trabajadores de diversos rubros afectados.

Se trata de 17 meses consecutivos de reducción de firmas registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siendo una caída más pronunciada incluso que en la pandemia. El dato de las 25.000 pequeñas y medianas empresas menos surge de la comparación entre los registros de noviembre de 2023 y marzo de 2026.

Participaron también referentes sindicales y gremiales, entre ellos Rodolfo Aguiar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , integrante del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), acompañado de empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, organismo que enfrenta un ajuste presupuestario crítico, y docentes de la Universidad de San Martín (UNSAM).

En el marco de la marcha, Katopodis pidió que se declare la emergencia pyme a nivel nacional y que se frente "la avalancha de productos importados". También exhortó al Gobierno a que "tomen medidas en favor del trabajo argentino". En ese sentido, llamó a "frenar la destrucción del país, del tejido productivo, de la universidad", dijo y acotó: "Milei solo trabaja para los ricos y destruye a la industria nacional. No lo vamos a permitir".

La Policía de la Ciudad reprimió una marcha contra el cierre de pymes

La protesta se llevaba adelante en forma pacífica sobre uno de los puentes que cruzan la avenida General Paz, cuando la Policía de la Ciudad puso en marcha un operativo desalojo y avanzó sobre los manifestantes, cuando se aprestaban para realizar una conferencia de prensa para denunciar la crítica situación de las pymes.

Los efectivos arrojaron gas pimienta sobre la multitud y desató una escaramuza. El resultado arrojó trabajadores y agentes heridos, producto de los incidentes. En ese marco, Katopodis debió interceder para alejar a los manifestantes de la presencia policial, ante el avance de los efectivos.

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“Lo que vino a hacer la Policía es a tratar de que esto no sea noticia en la Argentina”, se quejó Aguiar luego de lo sucedido. “Nos quieren sacar en las páginas policiales pero no lo van a lograr. Los violentos no somos nosotros, el violento es el Gobierno porque la única manera en la que pasa este modelo de país es con represión", dijo y completó: "No lo vamos a permitir, no les tenemos miedo”.

Posteriormente, el dirigente gremial denunció que en tan solo dos años y medio, el Gobierno "destruyó todo el entramado social y el aparato productivo de nuestro país" y afirmó que están generando "un daño social irreparable". "Si el nivel de actividad continúa cayendo a este ritmo, para el final de este año no quedará ninguna empresa en pie”, señaló en conferencia de prensa.