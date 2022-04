¿Cuáles son los sentimientos que un paciente tiene a partir de un diagnóstico de cáncer?

Al recibir un diagnóstico de cáncer, el paciente y su entorno sienten que la vida se pone en pausa; es decir, que ya no pueden (o no podrán) continuar con su vida como lo hacían hasta ahora, ya sea por postergación (o cancelación) de proyectos vitales o por la reestructuración que es necesaria a nivel laboral, académico y familiar. La sensación es que todo se pone en pausa mientras la persona está enferma y atraviesa el tratamiento. Como dice Mario Benedetti cuando abre su libro “La vida, ese paréntesis” con el siguiente fragmento: “Cuando el no ser queda en suspenso se abre la vida, ese paréntesis”.