Cómo corregir el mal hábito de la impuntualidad

A todos nos pasa de llegar tarde alguna vez a un compromiso, aunque para muchas personas parece que esa es la norma en vez de la excepción. No sólo dejan plantadas a la gente, sino que suelen perder aviones, compromisos ineludibles, e incluso llegan tarde porque extraviaron ese ticket tan preciado para el concierto del año de su artista favorito. ¿Acaso la impuntualidad es un rasgo de personalidad? ¿Qué dice la ciencia al respecto?

Son difíciles las excusas más recurrentes de quienes jamás llegan a tiempo: desde que no calculó el tiempo del tránsito, hasta que pensó que estaba a horario; o que se confundió de día en su agenda, o bien que no supo dónde era el encuentro… cuando todo indica que no era así.