¿Cómo impactan las emociones en el deporte recreacional y de élite?

Suena el despertador. Hoy es uno de los días que me fijé para salir a correr. Así acomodé mi abultada agenda de compromisos laborales y personales. Sé que correr me hace bien. Así que, arriba. Mi cama mullida y calentita me invita a quedarme unos minutos más. Basta, me levanto y me cambio. El frío me despabila. Me asomo a la ventana y… llovizna. Me quedo. Pero me voy a arrepentir. Está horrible... Pará, recordá el placer que sentís cuando volvés. Salgo, me quedo, salgo, me quedo, ¿qué hago? Me recuerdo entonces lo que me propuse hace hace varios años: “Levantarme con determinación para acostarme con satisfacción”. ¡Salgo!