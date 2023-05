Comoditización del marketing digital: la pérdida de entendimiento de las verdaderas necesidades de las marcas

El marketing digital ya no es una opción. No importa el tamaño de la empresa, tarde o temprano todas se suben a la ola. Es simple: el número de usuarios de internet no para de crecer y trepa a 5.160 millones según difundió el medio de comunicación especializado Marketing4eCommerce. Luego del impulso obtenido durante la pandemia, los hábitos de consumo de Internet siguen afianzándose y alcanzan al 65% de la población mundial. Ante esta realidad digital, a las marcas no les queda alternativa: hoy es mandatario estar online. Claro que no de cualquier manera. No se trata de estar por estar. La clave es invertir en estrategias online. Con un plan dinámico y personalizado de la mano de una agencia que se ponga la camiseta del cliente.