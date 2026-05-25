Daniel Passarella reapareció con un llamativo video por el 125 aniversario de River y desató polémica

El expresidente del club generó una ola de reacciones en redes sociales por un curioso detalle que desató la polémica de los hinchas tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

El expresidente de River, Daniel Passarella , publicó este lunes un video en redes sociales en conmemoración 125° aniversario del club, así como también de la fecha patria y su propio cumpleaños. No obstante, el fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales debido a un curioso detalle.

“El 25 de mayo es un día muy especial para mí, no solo por la Revolución de Mayo, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73 ″, destacó el exjugador.

Para cerrar la publicación, dijo con cierto misterio: “Gracias a todos los que creyeron en mí y que me acompañaron, y sigan atentos que dentro de poco van a entender muchas cosas ”.

Un detalle en la vestimenta y entorno del expresidente de River llamó la atención de los usuarios y desató la polémica entre los hinchas tras la derrota del Millonario ante Belgrano de Córdoba por 3-2 en la final del Torneo Apertura.

Passarella reapareció con un suéter celeste, un color que muchos hinchas millonarios consideraron inoportuno apenas un día después de la caída ante el conjunto cordobés, el mismo club que decretó el histórico descenso de River a la B en 2011. El exjugador y capitán de la selección era el presidente del club en ese momento.

Si bien en redes sociales algunos usuarios interpretaron que la elección de la ropa tenía como intención referenciar a los colores de la escarapela por la celebración del 25 de mayo, no bastó para calmar los ánimos de los simpatizantes, quienes también advirtieron la presencia una botella de fernet ubicada de fondo en el video, otra clásica referencia cordobesa.

Passarella está plenamente identificado con River: fue futbolista y entrenador campeón. Su paso como dirigente, sin embargo, generó mucha controversia ya que, bajo su gestión, el equipo se fue al descenso y atravesó complicaciones económicas.

Durante mucho tiempo, el Kaiser se alejó de los medios, pero hace unos años volvió con el objetivo de limpiar su imagen y recuperar el prestigio perdido. En las redes sociales, muchos de sus fanáticos suelen brindarle apoyo y le agradecen por su paso por la Selección argentina, incluida la Copa del Mundo ganada en 1978.