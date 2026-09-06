Conocer e innovar para que crezca nuestra economía

La economía del conocimiento ya es el tercer complejo exportador de la Argentina. El desafío es construir ecosistemas que conviertan el talento y la innovación en desarrollo, inversiones y empleo.

Hasta hace un tiempo, cuando hablábamos de economía del conocimiento (sobre todo la ligada a la tecnología ), parecía que estábamos describiendo un escenario lejano. Se la presentaba como una promesa, una oportunidad o una apuesta para las próximas décadas. Hoy esa discusión quedó atrás. En esta situación, una condición central para el desarrollo es la innovación: innovar ya no es una opción, es una obligación . Dejó de ser un plan a futuro para convertirse en una condición de subsistencia.

Esto vale para una startup que recién comienza, para una PyME, para una gran empresa y también para el propio Estado. Quienes entiendan este cambio estarán en mejores condiciones para crecer. Quienes no lo hagan corren el riesgo de perder competitividad en un mundo donde la tecnología avanza mucho más rápido que las estructuras tradicionales.

Miremos nuestro país, donde los datos son contundentes: la economía del conocimiento argentina superó por primera vez los 10.000 millones de dólares anuales en exportaciones y se consolidó como el tercer complejo exportador del país , solo por detrás del agro y la energía. No estamos hablando de una expectativa: estamos hablando de uno de los principales motores de generación de riqueza, empleo calificado y divisas que tiene hoy nuestro país.

Durante mucho tiempo discutimos cómo agregar valor a nuestros recursos naturales. Esa discusión sigue siendo válida, pero hace tiempo que ya no alcanza. El verdadero diferencial competitivo de los países y de las ciudades está cada vez más vinculado a su capacidad para generar conocimiento, transformarlo en innovación y generar empresas capaces de competir globalmente. Esto es algo que la Ciudad de Buenos Aires conoce muy bien y ejecuta desde hace años con enormes resultados.

Pero para sostener este proceso, o generar cambios que "contagien" otros territorios del país, debemos revisar y actualizar nuestra manera de pensar el desarrollo. Existe una idea equivocada que todavía persiste: creer que la innovación depende exclusivamente del talento individual. Argentina tiene talento de sobra. Lo que muchas veces falta son ecosistemas que permitan que ese talento encuentre financiamiento, espacios de articulación con distintos actores y condiciones para escalar. La innovación no crece en aislamiento.

Las experiencias más exitosas del mundo muestran que las grandes transformaciones aparecen cuando investigadores, emprendedores, universidades, empresas, inversores y gobiernos trabajan sobre objetivos compartidos. Los ecosistemas importan porque multiplican capacidades que, de manera aislada, difícilmente podrían desarrollarse.

Ese es el desafío que hoy enfrentan las ciudades. Ya no compiten únicamente por infraestructura o por ventajas impositivas, lo hacen por atraer talento, generar conocimiento y convertirse en lugares donde las empresas quieran instalarse porque encuentran oportunidades para crecer. Esto es lo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción de Jorge Macri, viene impulsando: una agenda que reconoce a la economía del conocimiento como uno de los motores estratégicos para el desarrollo de la Ciudad.

En ese contexto, el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires representa una apuesta estratégica. No solamente porque concentra startups, universidades y empresas tecnológicas, sino porque busca construir un ámbito donde esas organizaciones puedan encontrarse, colaborar y acelerar sus proyectos y así conectar el talento argentino con el mundo.

La economía del conocimiento necesita una decisión política sostenida: crear condiciones para que la innovación ocurra. En ese sentido, resulta valioso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya decidido impulsar una estrategia que entiende la innovación no como un tema accesorio, sino como una herramienta concreta para generar empleo, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo para los porteños.

Cada startup que nace, cada empresa que decide invertir en innovación, cada universidad que trabaja junto al sector productivo y cada proyecto científico que logra convertirse en una solución para la sociedad, representa un paso en esa dirección.

La Argentina ya demostró que tiene talento para competir en la economía del conocimiento. El desafío ahora es construir ecosistemas capaces de multiplicarlo. Porque el verdadero recurso estratégico del siglo XXI no está debajo de la tierra: está en la capacidad de las personas para crear, innovar y transformar ese conocimiento en desarrollo.

Por Yamil Santoro, director ejecutivo del Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires.