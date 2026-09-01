La logística: el motor invisible que define el futuro de la industria Por Diego Cammisa + Agregar ámbito en









En un escenario marcado por la globalización, la tecnología y una creciente incertidumbre internacional, optimizar la cadena de suministros resulta clave para ganar eficiencia, reducir costos y sostener la competitividad de las plantas argentinas. En el mundo actual, la logística dejó de ser un área secundaria para convertirse en un factor estratégico de la industria.

Gentileza: 16 Valvulas

Cuando se habla de industria la primera asociación que hace el común de las personas es imaginar grandes fábricas produciendo en serie con máquinas encendidas las 24 horas de los 7 días de la semana y un movimiento constante de camiones que entran vacíos y salen repletos. Gran parte de este supuesto es real porque es allí donde radica la esencia del sector, pero detrás hay una arquitectura silenciosa que muchas veces no se la considera o contempla lo suficiente y es primordial para el funcionamiento de una planta productiva; lo que en las empresas llaman Supply Clain que traducido al castellano sería la Cadena Logística de Suministros.

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He tenido la suerte de transitar la mayor parte de mi vida profesional y laboral en compañías autopartistas del sector automotriz, lo que me permitió (además de cultivar grandes conocimientos y experiencias) comprobar que dicha industria supo ser reconocida por aplicar el método de “just in time” (justo a tiempo) para la gestión de sus procesos. Este sistema de producción (con bases en ideas de eficiencia japonesa) consiste básicamente en no producir nada que no tenga asegurada su salida de planta de una forma prácticamente inmediata a un cliente receptor, por lo tanto, el planeamiento estratégico de la producción se focaliza desde el final hacía el comienzo: aquello que no tiene asegurada la venta no debería fabricarse. Ver funcionar toda esa maquinaria, en donde cada etapa está milimétricamente orquestada, es impresionante: piezas que llegan en tiempo justo para ser ensambladas en una línea de producción donde conviven modelos, configuraciones, colores y estándares variados. Lógicamente, esto representa un enorme desafío para la industria argentina ya que debe adaptar este modelo de eficiencia rígida y extrema a un entorno volátil y en constante incertidumbre.

Pero volviendo al rol que ocupa la logística dentro de las empresas industriales podríamos decir que, muchas veces, existe una subestimación del alcance que tiene el área. Es una cuestión de miradas, hay organizaciones que consideran a la logística sólo como “la responsable de la relación con proveedores, los traslados, la gestión de los suministros y el despache del producto final”, pero es mucho más que eso y cuando logran comprender que su función se extiende a otros campos, se convierte en un eslabón clave que interviene en la toma de decisiones. Los equipos que integran las áreas logísticas interactúan con todos los sectores de las compañías: compras, administración, producción, calidad, legales, ventas, esto les permite ser transversales y tener una mirada integral del negocio, llevándolos a conocer cada proceso de principio a fin. Interactúan con el proveedor local, pero también, con empresas del exterior, despachantes, organismos de gobierno, la comunidad e incluso el cliente final.

La logística en una industria no fue siempre igual, ha ido evolucionando con el paso de los años y transformando sus procesos de la mano de la tecnología. En los años 90’ y principios de los 2000 se utilizaban planillas manuales para llevar registros, pero hoy contamos con una gran variedad de softwares que ayudan a la planificación, gestión y ejecución de las acciones. También la implementación de robótica, vehículos autónomos, máquinas automáticas ayudaron para el abastecimiento de la línea. Sumado al mayor avance que hubo en los últimos tiempos: la aplicación de inteligencia artificial para agilizar diversas operaciones en la cadena logística de suministros. Esto permitió, no solo simplificar los procesos sino, además, hacerlos más eficientes; reduciendo los errores, mejorando la calidad y optimizando los tiempos de trabajo. Con estas incorporaciones también se elevaron los estándares de seguridad, sobre todo en aquellas áreas críticas de la planta como estampado, soldadura o pintura. En estos sectores la automatización fue fundamental. Para una planta automotriz, por ejemplo, el uso eficaz del tiempo es primordial porque para producir cada vehículo, que sale de la línea, se requiere que todos los eslabones de la cadena cumplan su tarea lo más just in time posible.

Después está la otra rama de la logística que fue adquiriendo mayor peso con la globalización y la hiperconectividad en el mundo, hasta convertirse en el corazón de la operación: el comercio exterior. Hoy, gran parte de las piezas de lo que se produce provienen de otros países (muchos del sudeste asiático como China, India, Vietnam, Tailandia o Japón), mercados estratégicos que revolucionaron la cadena de valor. Esta inserción del comercio internacional en la producción industrial generó cierta dependencia en el abastecimiento, obligando a las empresas a seguir muy de cerca los cambios de la logística global o las repercusiones que tienen las decisiones de las grandes potencias. Lo vimos en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la presencia de China, el aumento de aranceles que impuso a principios de año Estados Unidos o la guerra con Irán, que afectó el paso de buques en el estrecho de Ormuz. Cualquier pequeño cambio como un puerto colapsado, la falta de contenedores, inconvenientes en los arribos o la elevación en los costos de los fletes impacta directamente en la planificación de la operatoria, llevando a recalibrar permanentemente las estrategias para cumplir con los tiempos de producción.

Lo logística de una planta industrial se encuentra en constante movimiento y te obliga a tener que mejorar tu capacidad de adaptación todo el tiempo porque el entorno es muy cambiante: aspectos políticos, económicos, sociales, regulatorios, internacionales, todo afecta con mayor o menor grado. Cualquier pequeña alteración puede ingresar a la línea y el impacto de esto va desde el aumento de stocks hasta resignar eficiencia o buscar proveedores de urgencia que condiciona los costos y la calidad de tus productos. Hoy en el Día de la Industria en Argentina, considero que los desafíos que tienen por delante las plantas manufactureras son multivariados, pero sin duda la optimización de la cadena logística de suministros representa un punto central para lograr un diferencial y ganar competitividad. Si queremos que nuestras plantas productivas estén a la altura de los estándares internacionales y poder brindar productos de calidad e innovadores, resulta indispensable repensar nuestros procesos, aumentar la eficiencia productiva y desarrollar una visión estratégica que permita detectar los cambios coyunturales para que nuestra logística sea más robusta y sostenible. *Presidente de Yamaha Motor Argentina

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