Construir mejor y cuidar los costos: el desafío que ya podemos asumir

Hay una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿cómo podemos lograr construir de manera más eficiente y más inteligente al mismo tiempo?

En un contexto desafiante como el actual —con subas persistentes en el índice del costo de la construcción, dificultades para recuperar el nivel de actividad y márgenes cada vez más ajustados— se vuelve urgente repensar cómo construimos. Hace tiempo que esta necesidad de eficiencia ya no es solo técnica: es económica.

Distintos actores del sector ya vienen impulsando un cambio en el paradigma constructivo, desde profesionales hasta empresas y desarrolladoras que innovan en sus diseños, en la elección de materiales y métodos más eficientes y sustentables. Cada decisión tiene impacto directo en el desempeño económico de la obra.

Para quienes ya están transitando ese camino, la respuesta está al alcance de la mano: se trata de construir con menos, pero construyendo mejor. Esto implica anticiparse a los llamados “costos ocultos” desde el momento cero, y dar el paso definitivo hacia métodos y tecnologías que optimicen tanto los procesos como el resultado final.

Un ejemplo claro es la construcción liviana, que permite alcanzar mayores prestaciones con menor carga de material. En el caso del hormigón celular curado en autoclave (HCCA), esto se genera a través de obtener un material que surge de la mezcla de materias primas básicas sometidas a un proceso de curado en autoclave. Este da lugar a la formación de millones de microceldas de aire internas e independientes, creando un material más liviano y con máximas ventajas. El beneficio de menor impacto ambiental es doble: menor consumo de materias primas y menor consumo de energía durante todo el ciclo de vida de una vivienda.

Lejos de ser una innovación emergente, el HCCA es hoy una tecnología consolidada a nivel global, con un recorrido probado y una ventaja que se vuelve cada vez más relevante: permite reducir el uso de materiales sin comprometer calidad, eficiencia energética ni durabilidad. De hecho, y para compartir un ejemplo, un metro cuadrado de ladrillos HCCA requiere menos materiales que otros sistemas tradicionales, y aún así ofrece resultados superiores en aislación térmica, peso estructural, facilidad de colocación y tiempos de obra.

Esta lógica de "más con menos" ya no es solo una tendencia: es una necesidad técnica, económica y ambiental. Un sistema más liviano significa menos costos de transporte, menor carga sobre cimientos, menores emisiones y una reducción significativa de la huella de carbono en todas las etapas del ciclo de vida de las construcciones.

A su vez, con un futuro cada vez más enfocado en la eficiencia energética, las soluciones constructivas inteligentes emergen como aliados clave para impulsar este cambio que atraviesa al sector. El HCCA ayuda a reducir el consumo energético de las viviendas, disminuye el impacto ambiental, baja los costos operativos y aliviana la demanda sobre la infraestructura energética del país.

Decíamos al inicio que la eficiencia es una necesidad económica. Hoy, en un mercado donde el valor de una propiedad empieza a medirse también por sus prestaciones constructivas, por el confort que ofrece y por su desempeño energético, cada vez más desarrollos inmobiliarios integran criterios de sustentabilidad desde el inicio. Herramientas como el etiquetado de eficiencia energética para viviendas están comenzando a consolidarse como una referencia tanto para inversores como para propietarios e inquilinos.

Nuestro desafío como industria no es solo innovar, sino visibilizar lo que ya funciona, abrir el diálogo con arquitectos, ingenieros, desarrolladores y decisores de políticas públicas, y construir una agenda común que combine competitividad, eficiencia técnica y responsabilidad ambiental.

Tenemos la oportunidad —y la responsabilidad— de hacer que construir mejor también sea la nueva norma económica del sector.

