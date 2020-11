¿Por qué el 2021 será el año de Speech Analytics?

Un estudio realizado por Google muestra que el 75% de los consumidores prefieren y priorizan interacciones personalizadas. Esto se ve potenciado este año donde casi se duplica el porcentaje de uso de soluciones de autogestión (75% este año vs. 43% en 2019), según el informe CXMB Consumer Edition de Execs In The Known, publicado recientemente.