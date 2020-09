Pan de masa madre y 5 mitos nutricionales

Aunque a priori pareciera ser difícil hacer este tipo de pan, quienes lo preparan asiduamente aseguran que es aun más simple hacerlo que otros panes.

¿Los panes de masa madre son más saludables que los panes comunes?

Deberíamos definir qué significa que un alimento sea más saludable que otro, esto depende en gran medida del objetivo nutricional que se desee alcanzar y de la condiciones de salud de cada uno. Además, la calidad de la alimentación está directamente relacionada al conjunto de alimentos que consumimos y no a un alimento en particular.

En términos generales podemos decir que aunque el pan de masa madre es un producto con sabor más ácido y con algunas características diferentes al pan tradicional como ser su aroma, su textura y una mayor vida útil, esto no lo convierte en sí en un pan más “saludable”.

Lo que es importante tener en cuenta es el tipo de harina que se utiliza, si utilizamos una harina de cereal de grano entero como el centeno, obtendremos un pan con un mayor contenido en fibra.

Es real que si lo elaboramos nosotros mismos podremos controlar qué ingredientes utilizamos, además de disfrutar el proceso de elaborar nuestro propio pan. Pero esto también se aplica a todos los panes, no solo a los de masa madre.

¿Los panes de masa madre aportan probióticos?

El pan es expuesto a la temperatura de horneado, temperatura que destruye los microorganismos presentes durante su fermentación y elaboración.

Por tal motivo no hay posibilidad que ellos lleguen viables al intestino.

¿Los panes de masa madres son más digeribles?

Debido al proceso más prolongado de fermentación que un pan tradicional, y a la acción de los microorganismos y sus enzimas, se producen diferentes transformaciones químicas como ser cierta hidrólisis del almidón y de algunas proteínas, razón por la cual algunos estudios han sugerido que el consumo de pan de masa madre produciría menor plenitud, volumen gástrico e hinchazón estomacal.

En algunos estudios clínicos de investigación en personas con síndrome de intestino irritable que consumieron pan de masa madre de harina de centeno se observó una mejor tolerancia y menor flatulencia debido a la disminución del contenido en fructanos y rafinosa, que son oligosacáridos no digeribles.

¿Los panes de masa madre son aptos para celiacos?

El pan de masa madre que no sea elaborado con una harina sin TACCC (Trigo, Avena, Cebada, Centeno) no es un pan apto para celíacos. El proceso de fermentación no elimina el contenido de gluten de la harina de trigo, avena, cebada y centeno.

¿Los diabéticos pueden comer pan de masa madre?

Aunque algunos trabajos de investigación han correlacionado el consumo de pan de masa madre con un menor índice glucémico, como cualquier otro pan debemos controlar la cantidad y el tamaño de la porción. No es un alimento de libre consumo. Además, si elaboramos pan con harina integral y agregado de semillas estaremos aportando un mayor contenido de fibra, lo cual también resulta beneficioso para la reducción del índice glucémico.

Se necesitan estudios clínicos de mayor magnitud y con un mayor grado de evidencia para realizar conclusiones más específicas sobre los potenciales beneficios nutricionales del pan de masa madre.

(*) Lic. en Nutrición, Coach de salud Certificada, Especialista en Bienestar Organizacional