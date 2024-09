Correr los límites un juego peligroso

Pero ese tipo de enfoque, oculta o tergiversa la verdadera naturaleza del conflicto que no es un conflicto entre dos personas, sino que es un conflicto entre quien detenta el poder ejecutivo constitucionalmente elegido y en ejercicio legal de ese poder y un ciudadano particular afiliado a un partido político que reclama contra una sentencia de un tribunal, el Tribunal Constitucional Plurinacional que interpreta de un modo a la Constitución Política del Estado. Es decir es un conflicto institucional, que involucra por supuesto a todo el gobierno y no solamente a una persona que ejerce el poder ejecutivo, y que del otro lado pone a una persona afectada por una sentencia judicial en un camino que no es el camino legítimo para poder revertir esa sentencia, y que incluso se rehúsa a abordar el único camino legal existente, que debería comenzar con un referendo que le preguntara a la población sobre la factibilidad de abrir un proceso de reforma constitucional que permitiera resolver la cuestión de la interpretación de la constitución.