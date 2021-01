Explosión de casos en Manaos: ¿El Covid-19 podría ser resistente a la vacuna?

Se necesita mucha más investigación, pero dicen que una posibilidad es que en algunas personas, la nueva cepa brasileña elude la respuesta inmune humana desencadenada por el linaje que devastó la ciudad a principios de 2020.

Las variantes emergentes del coronavirus han estado en las noticias desde que los científicos dieron la alarma sobre B.1.1.7, una variante del SARS-CoV-2 que llamó la atención de los científicos por primera vez en Inglaterra en diciembre y que es más transmisible que los virus que circulaban anteriormente (Science, 8 de enero, p. 108).

Pero ahora, también se están enfocando en una nueva amenaza potencial: variantes que podrían acabar con la respuesta inmune humana. Tales "escapes inmunes" podrían significar que personas que han tenido Covid-19 siguen siendo susceptibles a la reinfección, y que las vacunas probadas pueden, en algún momento, necesitar una actualización.

En una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 12 de enero, cientos de investigadores debatieron las cuestiones científicas más importantes planteadas por la ola de nuevas mutaciones. La OMS también convocó a su Comité de Emergencia Covid-19 el 14 de enero para discutir el impacto de las nuevas variantes y las restricciones de viaje que muchos países están imponiendo para contenerlas. El comité pidió un esfuerzo global para secuenciar más genomas del SARS-CoV-2 para ayudar a rastrear mutaciones.

La variante más transmisible, B.1.1.7, ya se está extendiendo rápidamente en el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, y probablemente en muchos otros países. Pero los científicos están igualmente preocupados por 501Y.V2, una variante detectada en Sudáfrica. Algunas de las mutaciones que porta, incluidas las denominadas E484K y K417N, cambian su proteína de superficie, su pico, y se ha demostrado en el laboratorio que reducen la eficacia con que los anticuerpos monoclonales combaten el virus. En una pre impresión publicada a principios de este mes, Jesse Bloom, un biólogo evolutivo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, mostró que el E484K también redujo 10 veces la potencia de los sueros convalecientes de algunos donantes.

La nueva cepa brasileña se suma a las preocupaciones porque parece haber dado con una constelación similar de mutaciones y ha surgido en un lugar con un alto nivel de inmunidad. "Cada vez que se ve que las mismas mutaciones surgen y comienzan a extenderse varias veces, en diferentes cepas virales en todo el mundo, es una evidencia realmente sólida de que hay alguna ventaja evolutiva para el virus en esas mutaciones", dice Bloom.

Cómo estas nuevas variantes están afectando el curso de la pandemia no está claro. En Manaos, por ejemplo, P.1 podría no tener nada que ver con el nuevo aumento de infecciones; La inmunidad de las personas podría simplemente estar disminuyendo, dice el epidemiólogo de la Universidad de Oxford Oliver Pybus. O podría estar acelerando los contagios porque se transmite más fácilmente, como B.1.1.7, no porque pueda evadir la respuesta inmune. “Por supuesto, también podría ser una combinación de estos factores”, dice Pybus.

De manera similar, en un estudio de modelado reciente, los investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres calcularon que la variante 501Y.V2 de Sudáfrica podría ser un 50% más transmisible pero no mejor para evadir la inmunidad, o tan transmisible como las variantes anteriores pero capaz de evadir inmunidad en una de cada cinco personas previamente infectadas. "La realidad puede estar entre estos extremos", escribieron los autores.

Hasta ahora, el virus no parece haberse vuelto resistente a las vacunas Covid-19, dice el vacunista Philip Krause, quien preside un grupo de trabajo de la OMS sobre vacunas Covid-19. “La noticia no tan buena es que la rápida evolución de estas variantes sugiere que sí es posible que el virus evolucione hacia un fenotipo resistente a la vacuna y esto puede suceder antes de lo que nos gustaría”, agrega.