Despegar, la acción argentina que se prepara para volver a "volar" en Wall Street

Según estudios realizados por la plataforma Intriper, alrededor del 70 por ciento de los encuestados piensa volver a viajar ni bien sea posible y así lo demuestra la reactivación de las ventas de pasajes desde hace unas semanas. Claro que el mercado se ve favorecido por las promociones, las buenas tarifas, pero por sobre todo por la flexibilidad de cambios.

Adicionalmente, los montos son a precio dólar “solidario” y a pagar en cuotas. Esto deja vuelos, por ejemplo, a Miami, a un precio en dólares de 350 más impuestos. Una situación sin precedentes que claramente está tentando a la mayoría de los viajeros a planificar las vacaciones de 2021.

Por este motivo, en la nota de hoy traemos el análisis de una empresa argentina en Wall Street que se prepara para volver a volar: Despegar.

El encanto de volar

Despegar es una agencia de viajes online que cuenta con operaciones en 21 países y 18 millones de clientes, lo que la convierte en la más grande de América Latina.

Desde el año pasado, aprovechando una caída del sector turístico, la empresa comenzó un fuerte proceso de expansión.

En primer lugar, en abril de 2019, llevó a cabo la adquisición de la red física de Viajes Falabella en Chile, Colombia, Perú y Argentina, y de la licencia por el uso de la marca, en 27 millones de dólares. Para darnos una idea del alcance de esta operación, Viajes Falabella anunció un acuerdo que registró ingresos por 50 millones de dólares y un EBITDA de u$s 3,5 millones.

En segundo lugar, en enero de 2020, Despegar anunció el acuerdo de adquisición de la agencia de turismo más grande de México, Best Day (BDTG), por 136 millones de dólares. Sin embargo, producto de la crisis del Covid-19, renegoció el acuerdo a un precio base de u$s 56,5 millones, a pagar en 36 meses, y el componente adicional de precio de compra variable que puede llegar hasta los u$s 20 millones, pagaderos en 48 meses después de la fecha de cierre. Es decir, esto contemplaría una quita superior al 50% del acuerdo inicial. En lo que respecta a la facturación de Best Day, el año pasado registró ingresos por aproximadamente u$s140 millones y un EBITDA de u$s 8 millones.

La estrategia del unicorpse

Se denomina “unicorpse” a una compañía que anteriormente estaba valorada en mil millones de dólares, pero que ahora vale mucho menos. Es decir, aquellas empresas que perdieron el estatus de “unicornio”.

No obstante, Despegar, la cual logró alcanzar una valoración de u$s2.000 y hoy ronda los 556 millones de dólares, parece aprovechar las épocas de crisis para crecer y expandirse.

Por ejemplo, en 2003, luego de haber sobrevivido a la burbuja de las puntocom (donde el índice tecnológico NASDAQ pasó de 5.000 en marzo del año 2000 a 1300 puntos en octubre 2002 registrando una caída del 74%), Despegar absorbió a su principal competidor en México, Viajo.com, logrando que un proyecto local de solo cuatro años se transformara en la principal agencia de viajes online de Latinoamérica.

En el año 2009, luego de la crisis subprime, la compañía se expandió a Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

Es decir, durante cambios en el contexto global, esta agencia de viajes online se transforma y adquiere economías de escala para disminuir sus costos y así aumentar la rentabilidad.

Análisis bursátil

Desde su salida a la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “DESP” en 2017, las acciones de Despegar han sufrido la caída generalizada del mercado argentino (con anterioridad al efecto covid-19), a pesar de que su negocio se encuentra diversificado en toda la región. No obstante, el efecto “argy” de arrastre que en el pasado la perjudicó, hoy bajo la expectativa de una renegociación de la deuda exitosa, puede favorecerla al ser Despegar una de las acciones argentinas que cotiza en el exterior que más ha caído.

ADR's - Covid-19.jpeg

Fuente: Wolftrading

Dada esta situación, y visto su actuación en crisis previas, esta agencia de turismo (que no es una aerolínea sino una empresa tecnológica), podría salir fortalecida al incrementar su participación de mercado en la región de manera inmediata. En el largo plazo, además, debido a la profundización -producto del confinamiento- del hábito de comprar online en países latinoamericanos que hasta ahora presentaban reticencia al e-commerce, Despegar podría crecer incluso más.

(*) Director de Morales Inversiones. Presidente del Centro Latinoamericano de Inversiones (CELAI). Autor del libro "Análisis fundamental: Estrategias para invertir en el mercado argentino".