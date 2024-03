Día de la Mujer: empoderamiento financiero femenino, la clave para un futuro equitativo

En este Día Internacional de la Mujer , me parece importante reflexionar sobre la historia financiera de las mujeres y su papel en la sociedad actual. A lo largo de los años, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la gestión de las finanzas familiares, en las empresas y en el impulso de la economía, a pesar de enfrentar desafíos y discriminación en el ámbito financiero.

Sin embargo, a pesar de su capacidad demostrada para administrar el dinero y generar riqueza, muchas mujeres aún subestiman su propio potencial financiero y no priorizan sus propios objetivos a largo plazo y es aquí donde me gusta aportar mi granito de arena. En la mayoría de las charlas que tengo con mujeres y en las que participo, encuentro esta situación, y la particularidad de que las mujeres persiguen objetivos financieros de otros y no propios. La libertad financiera es esencial para cerrar la brecha de género en el ámbito económico y empoderar a las mujeres para que tomen el control de su futuro financiero.