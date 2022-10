Discapacidad: ¿una asignatura pendiente?

Un Estado ausente. La angustia de no poder participar de la sociedad. Mejor dicho, no ser parte. Esta es la dura realidad de la cual como persona con discapacidad soy testigo desde que tengo uso de razón. Hoy, a través de la falta de pago a los distintos prestadores que colaboran con nuestro desarrollo, puedo notar los resultados de un sistema que excluye y vulnera un derecho fundamental: el derecho a la salud, el cual resulta clave para nuestra independencia y autonomía. Sin duda, generando incertidumbre y angustia en la vida de tantas personas con discapacidad y sus familias, y por supuesto en aquellos profesionales que no son reconocidos como deberían.