El dólar blue se fue al descenso y subió el odio

Por ahora en medio de un mundo incierto (desde el riesgo de una escalada nuclear hasta la estanflación global), una violencia interna inusitada, el dólar informal baja. En resumen, creció (39.48%) desde el pico ($195) de octubre 2020, mucho menos que la tasa de interés efectiva de un depósito a plazo fijo a 30 días (140%) en el mismo periodo.

ECONOMIA INTERNACIONAL

En Europa, la inflación continúa creciendo y la economía está ingresando en recesión, al tiempo que en EE.UU. la inflación se desacelera, pero la economía se está deteniendo. Jerome Hayden Powell (Fed) avisó que las tasas más altas traerán dolor a los hogares y empresas y reiteró, que podría ser apropiado otro aumento inusualmente amplio.

El inmoderado aumento en el precio del gas, va en detrimento del clima de los negocios en Europa, Alemania enfrenta una recesión que podría durar alrededor de un año, extendiéndose en toda la región. La más grande economía de la eurozona (donde cae el índice de confianza-Indicador que concierta confianza de empresarios y consumidores) es una de las más comprometidas por el corte de la provisión de gas de Rusia.

Al escenario de estanflación en EE.UU. y la eurozona se suma la expectativa de una mayor desaceleración del sudeste asiático, donde caen los encargos de exportación de los productores de tecnología. China se desacelera de cara a un nuevo confinamiento. El Banco Central de China decidió nuevas rebajas en las tasas de interés. Además, desde el Gobierno se está presionando a las empresas estatales para que otorguen créditos, por alrededor de u$s 30.000 millones para garantizar que los proyectos inmobiliarios lleguen a la gente.

En nuestro país el giro al pragmatismo hizo que en el frente fiscal se tomaran medidas para bajar el déficit. En julio por primera vez en diez meses, el gasto público gateó por debajo de la inflación y el déficit primario se hundió a la mitad en términos reales. El canje permitió extender los vencimientos de deuda por más de dos billones de pesos, se reabrió el mercado de capitales local que se había cerrado en junio y. el Tesoro logró refinanciar los vencimientos de la deuda en pesos, y a la vez conseguir un extra para julio y agosto. A la ortodoxia fiscal y de financiamiento, se le sumó una clara moderación de la expansión monetaria. La incorporación del nuevo secretario de programación económica constituye también una definición ideológica, indicación de una visión pro mercados, con intenciones de garantizar el giro que ha disminuido la incertidumbre desatada por los mismos sectores que lo apoyan. Subsiguientemente, mejoraron los activos argentinos y aminoraron las brechas cambiarias, aunque el riesgo país no cede.

La mayor oferta de dólares del agro ha mejorado la posición de reservas en el margen. El ministro y el secretario parecen preferir acuerdos de devaluaciones sectoriales y transitorias y disminuciones impositivas, incluyendo energía.

ODIO POLÍTICO, NADA NUEVO BAJO EL SOL

¿En qué sentido el odio puede ser entendido como síntoma de lo político? Autores como Slavoj iek, Ives Charles Zarka y Jaques Lacan estudiaron la relación entre psicoanálisis y política para revelar la pérdida de la función paterna, la liberación de los prejuicios y los límites morales, el Estado como “una gran ficción”, la ruptura de los lazos sociales y los efectos de los procesos de privatización y des ciudadanización.

En “El Príncipe”, Maquiavelo le dedica un capítulo al odio, observando a aquellos líderes fabulosamente amados considerando que pueden ser traicionados por ingenuos, mientras que los que son odiados pueden ser suprimidos violentamente.

De un tiempo a esta parte en la Argentina también es tendencia un perfil de personas violentas y odiadoras, un colectivo en el que miles de hombres y mujeres se vienen dando placer a sí mismo, escuchando, viendo y confirmando su trastorno secreto, a través de los odiadores obscenos. Es que ciertas redes estuvieron dispuestas a dar lugar a unos monstruos ocultos que compartieron sentimientos hostiles con otros, excitándose recíprocamente.

Pero ¿qué cosa advertíamos desde esta columna?

Algo sencillo, parta de los estados mentales de los “yo individualista” y su propio deleite. Ametrállelos con disparates a través de influencers (ya que muchos no leen) y construirá un colectivo que se retroalimente y potencie hasta el paroxismo.

Hace una década nos asombrábamos con el “masturbatón”, un evento colectivo donde los participantes se masturbaban sin temor a ser vistos, para recaudar fondos para la caridad. Se concedieron premios en categorías como “mayor cantidad de orgasmos” o “mayor tiempo masturbándose” y, luego creando debates sobre el sexo seguro y métodos alternativos de expresión sexual.

Mucho antes de este evento, se instaló un sujeto egocéntrico que entiende que sólo puede afirmar su propia existencia, y no le interesa demasiado ninguna otra. El mundo que contiene otras personas, no tiene para ellos una existencia, solo es una creación de la conciencia. El típico pensamiento solipsista, que en ese contexto entiende por realidad, su anárquico estado mental. Para que se entienda, lo real solo puede comprenderse a través del “yo de ellos”, ya que no hay otra realidad más allá de ese “yo de ellos”. Por eso no escuchan, no tienen ni les interesan los argumentos, no nos registran y, en un punto cuando se obnubilan, repiten frases como narcotizados, planteando consignas como “eliminar, meter preso o exiliar kirchneristas y zurdos de mierda”. No obstante, no pueden explicar en forma organizada que sujeto es un “kirchnerista” o “zurdo de mierda”.

Volviendo y uniendo el solipsismo y el evento Masturbatón, los perfiles tienen contornos de personas que venden videos pornográficos por internet, poseen armas y están henchidos de odio y violencia. Descubrieron la “igualdad del ciberespacio” con diecisiete perfiles falsos. En ese mundo se ignora la formación académica, la posición social, el poder o sus carencias; allí la vida real desaparece, por eso pudo parir diputados nacionales, como la televisión, candidatos a presidente.

Todo esto despojado de sustancia. Desde los bailoteos de Costa Salguero o las pantomimas en el balcón de la Casa Rosada, propagandas en autobuses vacíos donde los políticos viajan parados, vecinos pobres reciben con alegría y afecto a sus exterminadores de derechos, Messi financiero, que hace “goles en contra” … del mismo modo…el excedente las identidades falsas sobre las reales, las “caretas” que invocaron “la moderación” y derivaría en decisiones radicalmente injustas, explicadas en forma inversa.

Las actitudes de estos protagonistas de la política que estaban reprimidas salieron a la luz. Ahora todos juntos están disputándose el liderazgo de la rabia y la crueldad. Hoy ya no son violentos encubiertos los presidentes de partidos y sus eventuales sustitutos. Ellos mismos parieron personajes siniestros clandestinos en los call centers del mejor equipo. Primitivamente adoptaban identidades de asesinos imaginarios, que servían de escape temporario de sus patéticas vidas reales. La cuestión es que ahora todo confluye, se puede mostrar el “verdadero yo” y hacer cosas que antes se hacían bajo apariencia de ficción. Con tanta incitación, políticos y comunicadores, hicieron posible que se levante “el cepo de la sensatez”.

Ya aparecíamos abordado el anverso de la democracia en forma anárquica, antes de ahora. Residía previamente “la amenaza del juego” que preveíamos, cuando expresábamos que no era broma incendiar una maqueta del Banco Central, ni simbolizar cadalsos, o disponer ficticias bolsas mortuorias con nombres y apellidos de funcionarios.

Ningún miembro del Gobierno incluyó el particular en el “top five”, para actuar preventivamente. Fue así como el primer día de septiembre 2022, toda esa labranza de odio y violencia política que satisfacía el “entorno Masturbatón”, brotó de una madriguera, cuyas conexiones y dimensiones aun desconocemos.

Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani