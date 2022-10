Efecto Qatar: ¿qué pasará con el dólar blue?

Veamos la evolución del dólar blue durante este año:

B1 13-10.png

Después de algunas semanas de calma, el dólar blue se volvió a recalentar, subiendo más de $9 el día miércoles y $2 el jueves. ¿Qué pasó? Una nueva medida del gobierno.

Anunció que las compras en el exterior tendrán una nueva retención del 25%, como adelanto de Bienes Personales. Así, se suma al impuesto PAÍS y a la retención por Ganancias que ya tenía el “dólar turista”. Como resultado final, el nuevo “dólar Qatar” tendrá un precio de $315 aproximadamente.

Además, también se anunció el “dólar Lujo” (a $300, lo que representa una suba del 100%), para la compra de bienes suntuarios en el exterior. Y como frutilla del postre: “dólar Coldplay”, que implica un tipo de cambio especial para los eventos con artistas del exterior. Este será el dólar oficial + 30% del impuesto PAÍS, totalizando un valor de $204 aproximadamente.

Como era de esperar, el blue subió fuerte luego de esta medida. ¿Por qué? Porque el nuevo “dólar Qatar” de $314 posiblemente marque un nuevo “piso” para el resto de los dólares.

Algo muy importante también es la señal que brinda el gobierno. Además de elevar indirectamente el resto de los dólares, el mensaje que da es que está haciendo todo lo posible para no devaluar el dólar oficial. Es parche sobre parche. Tengamos en cuenta que ya hay más de 10 tipos de cambio en Argentina: oficial, mayorista, blue, Contado con Liquidación, MEP, ahorro, cripto, turista, “Qatar”, “Lujo”, “Coldplay”, entre otros. Además, cada tipo de cambio tiene sus propios impuestos, restricciones y regulaciones.

¿Qué pasará con el dólar?

Los dólares verdaderamente “libres”, tal como el blue, MEP y Contado con Liquidación seguirán su rumbo alcista.

Recordemos que la inflación no afloja. La encuesta de Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) ya anticipa una inflación que llegará al 100% interanual en los próximos meses.

Hay que estar atentos hoy, viernes 14 de octubre, ya que a las 16:00 sale el dato de inflación de septiembre. El gobierno espera una suba de entre el 6,5% y 7%. Luego de este dato, el Banco Central evaluará si continúa subiendo la tasa de interés.

Veamos la relación entre el Dólar Contado con Liquidación y el stock de pesos en la economía (Base Monetaria + Leliqs):

B2 13-10.png

El dólar (línea verde), luego de la abrupta caída post Massa, sigue estando “barato”, teniendo en cuenta la cantidad de pesos que hay (línea roja).

Cabe destacar que el último trimestre, por estacionalidad, no es ideal para las exportaciones. Sumado a una inflación que no para de subir y medidas que no atacan los verdaderos problemas, la dinámica del dólar parece tornarse complicada. A abrocharse los cinturones.

