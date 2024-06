Economía y política exterior, unidas

Brasil: nuestro principal socio comercial y con quien nos une desde la década del 80 del siglo XX el Mercosur. El sr Presidente Milei se dedicó a decir que no se iba a relacionar con “comunistas” y hasta agredió verbalmente a su actual Presidente Luiz Inacio Da Silva –Lula-durante esta semana que transcurrió y como consecuencia de haber paralizado las obras del 2º tramo del gasoducto Néstor Kirchner (por un total de U$S 40 Millones) nuestro país se quedó sin fluido de gas y tuvo la necesidad de recurrir a Brasil para la compra de 10 barcos regasificadores de Gas Licuado para incorporar a nuestra red nacional por un total de U$S 500 millones. Como consecuencia de no haberlo pagado anticipadamente como se hacen todas estas compras, o como se dice en la calle “contra culata de camión”, el 1er barco arribado se negaba a descargar el gas que contenía; luego de solicitarle por favor que lo hiciera mediante la Canciller Diana Mondino el Presidente Lula Da Silva accedió a realizar la descarga del fluido ante el compromiso de efectuar el pago en breve no sin antes decirle “…esta bien se descarga el gas, porque el pueblo argentino no merece sufrir las inclemencias del frío por mas que el Presidente sea tan agresivo con mi persona….”