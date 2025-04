El caso España: la desregulación del mercado inmobiliario y una lección para Argentina

Si el propósito fuera hacer que el mercado inmobiliario sea más eficiente, accesible y económico, la evidencia demostraría que estas restricciones no tienen ninguna razón válida para existir. La realidad es que las regulaciones inmobiliarias en Argentina no fueron diseñadas para mejorar la industria, sino para blindar privilegios y consolidar un monopolio legal, como ha ocurrido en tantas otras esferas, en favor de unos pocos que encontraron en la burocracia, el intervencionismo y el cliché del “Estado presente” un aliado perfecto para excluir competidores, crear barreras de entrada artificiales y asegurarse rentas sin aportar ningún valor agregado a la sociedad.

Mientras en España cualquier persona con conocimientos y experiencia puede operar libremente, en Argentina la intermediación inmobiliaria está reservada a quienes cumplen con un extenso ritual de validaciones burocráticas y costos, sin ninguna garantía real de idoneidad. Y, sin embargo, el mercado español no ha colapsado, no ha quedado en manos de “improvisados” ni se ha convertido en un terreno anárquico de fraudes. Al contrario, funciona con estándares de eficiencia varias veces superiores a los de Argentina, sin que los consumidores estén obligados a contratar servicios más caros por la existencia de un club de intermediarios protegidos por ley.

En España, el corretaje se regula por las normas generales del comercio y el derecho civil, y la calidad del servicio no la determinan unos números detrás del apellido del actor comercial, sino la reputación, la competencia y la capacidad de ser los más reconocidos de la industria para generar confianza. Un mal profesional no sobrevive en un mercado libre. No hace falta que un colegio actúe como guardián de la "calidad", imponiendo barreras de entrada y sancionando a quienes operen sin su bendición. En Argentina, en cambio, la existencia de estos organismos no solo no elevó la profesionalización del sector, sino que sirvió para consolidar un sistema de extracción de recursos a costa de los propios matriculados y en manos, no casualmente, de los personajes más intrascendentes de toda la industria.

De hecho, si la matrícula obligatoria y los colegios fueran realmente útiles, no necesitarían ser impuestos por la fuerza coercitiva del Estado y respaldados por una normativa instituida en momentos antidemocráticos y de violencia, como en el caso de la ley 20.266, del año 1973. Bastaría con permitir que los profesionales elijan libremente dónde certificarse, y el mercado se encargaría de validar qué instituciones realmente aportan valor. Sin embargo, nadie se anima a hacer la prueba porque todos sabemos el resultado: en competencia, estas entidades se extinguirían por irrelevantes (en los casos más benevolentes) o por corruptas y dañinas (en los casos más extremos).

El modelo español ha demostrado que la libre competencia y la eliminación de regulaciones arbitrarias generan más profesionalización, más innovación y menores costos para los consumidores. Sin el chaleco de fuerza de regulaciones innecesarias, han surgido modelos de negocio innovadores, como los personal shoppers inmobiliarios, las plataformas digitales de intermediación y los servicios de asesoría flexible, que en Argentina no pueden prosperar porque las normas impiden que la creatividad supere a la regulación.

Argentina puede avanzar hacia la desregulación, liberar el sector y devolverle al mercado el poder de elegir, o puede seguir atada a estructuras corporativas obsoletas, protegiendo a quienes necesitan que el Estado impida la libre competencia para seguir justificando su existencia. La decisión es nuestra. Y solo puede materializarse si los verdaderos referentes de la industria, lejos de someterse a los caprichos de protagonismo de ciertos pseudo-políticos fascinados con el statu quo, asumen un rol activo en el cuestionamiento de base de estas instituciones que, de manera monopólica, pretendieron y pretenden seguir definiendo el rumbo del servicio de mediación inmobiliaria. Como bien dijo Edmund Burke: "Para que el mal triunfe, solo se necesita que las personas de bien no hagan nada”.

CEO de Proptech Pint