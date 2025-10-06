Seguros de retiro: el desafío no es esperar, es anticiparse

El retiro no se improvisa: ¿cuánto cuesta hoy un seguro de retiro y cuál es su verdadera rentabilidad?

Las generaciones más jóvenes ya saben que no habrá jubilación estatal. El desafío no es esperar, es anticiparse.

En Argentina , hablar de jubilación es hablar de incertidumbre. Cuando pensamos en el retiro, nos imaginamos austeridad, recortes. ¿Por qué la etapa más libre de tu vida debería vivirse desde la escasez ?

Quienes trabajan bajo relación de dependencia, monotributistas e incluso profesionales independientes saben que depender únicamente del sistema previsional estatal ya no es una buena opción. Las generaciones más jóvenes ya saben que no habrá jubilación estatal . El desafío no es esperar, es anticiparse. Por todos estos motivos el retiro no se debería planificar a los 60 años. Se construye desde los 20, 30, 40 o 50.

La respuesta está en los seguros de retiro privados . ¿Cómo funciona y que es un seguro de retiro?

Un seguro de retiro es un plan de ahorro e inversión en dólares o pesos ajustados por dólar que permite ir acumulando un capital a lo largo del tiempo, aprovechando el interés compuesto.

En Argentina existen seguros de retiro ofrecidos por compañías locales, y los Seguros con respaldo internacional, pero la diferencia fundamental está en el respaldo y la solidez de la inversión:

Los Seguros de retiro argentinos: Están expuestos a la macroeconomía local: inflación, devaluación y riesgo político.

Seguros de retiro con respaldo internacional: Diversifican las inversiones en mercados globales, con activos en dólares, y otras monedas fuertes.

¿Cuánto cuesta y qué rentabilidad tiene?

La rentabilidad promedio a largo plazo se mantiene estable en torno al 6–7% anual en u$s, algo que ningún seguro local puede garantizar de manera consistente.

Cuando hablamos de un seguro de retiro privado con respaldo Internacional cada aporte mensual (que puede comenzar desde cifras en torno a los u$s250 o su equivalente en pesos), se invierte en distintos instrumentos financieros con gestión profesional.

Esa acumulación va generando rendimientos año tras año, que luego se reinvierten para potenciar el crecimiento. Como resultado, el dinero no sólo crece por los aportes, sino también por lo que ya ganó.

¿Se pueden hacer retiros parciales?

Sí. Aunque el espíritu del seguro de retiro es pensar en el largo plazo, muchos planes permiten retiros parciales, funcionando como un respaldo ante emergencias sin perder la planificación del futuro.

Una opción válida con los aportes adaptables. Se puede empezar con un monto, aumentarlo o decrementarlo en el tiempo, o incluso hacer aportes extraordinarios cuando tenés excedentes.

En Argentina, tiene un incentivo fiscal: la ley permite deducir de Ganancias los aportes que hagas a tu seguro de retiro, hasta un tope anual

La flexibilidad está en contar con un plan que pueda adaptarse: aportes que cambian, retiros parciales y capital disponible. Esa es la verdadera previsibilidad.

La seguridad futura no depende de esperar una reforma previsional, sino de anticiparnos con decisiones financieras inteligentes en el presente.

Asesora especialista en planificación Financiera.