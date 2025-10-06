¿Y si el cuello de botella más grande de tu empresa... es tu manera de pensar? Por Pablo Sona







La IA no reemplaza a los líderes, pero sí expone sus limitaciones. En Argentina, muchos empresarios siguen jugando con modelos mentales viejos en un mercado que cambió por completo.

La conversación sobre IA suele girar en torno a herramientas, automatización y eficiencia. Depositphotos

Muchos empresarios temen que la inteligencia artificial los deje fuera del mercado. Y la realidad es que muchos ya están jugando un partido viejo sin siquiera darse cuenta.

La conversación sobre IA suele girar en torno a herramientas, automatización y eficiencia. Pero el verdadero valor de esta tecnología no está en lo que hace, sino en cómo potencia tu capacidad de pensar como líder.

Insisto: no se trata de hacer más. Se trata de pensar mejor.

Porque lo que está en juego no es si usás IA o no. Lo que importa es si seguís tomando decisiones con los mismos modelos mentales que hace cinco años, en un contexto que ya no se parece en nada al de antes.

Un buen uso de la IA no reemplaza tu intuición, la potencia. No toma decisiones por vos, sino que te obliga a hacerte mejores preguntas. Las que te desafían a mirar de frente tus propios sesgos estratégicos.

Y algo muy importante: si sos el líder de tu organización y creés que esto es algo que podés delegar al área de sistemas, estás leyendo mal el mapa. La IA no es un tema técnico, es un tema estratégico. Y como toda herramienta poderosa, su impacto depende de quién la usa, para qué y desde qué nivel de conciencia. No se trata de saber programar. Se trata de tener la humildad y la inteligencia para hacerse las preguntas correctas, pensar con más perspectiva y menos ego. Las empresas que hoy están logrando resultados diferenciales no son las que más invierten en tecnología. Son las que tienen líderes que entendieron que esto no se trata de herramientas. Se trata de evolucionar su manera de mirar el negocio. No esperes tener todo claro para empezar. No hace falta ser experto… simplemente hace falta coraje para cambiar la pregunta. Si no lo hacés vos, lo va a hacer tu competencia. O el mercado. O la realidad, que no espera a nadie. Consultor en uso estratégico de IA

