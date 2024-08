El fin de la luna de miel de los mercados y Javier Milei: todos atrás y Dios de 9

El Banco Central publicó hace pocos días el informe que detalla la evolución del mercado de cambios y balance cambiario a junio de 2024, en el que se terminó de confirmar lo que aquí se expuso en diversas ocasiones: el mercado hace rato volvió de la luna de miel. Por primera vez en la era Milei, la cuenta corriente cambiaria dio negativa, USD223 millones abajo, en buena medida explicado por el deterioro en el balance de bienes: menos cobro de exportaciones (USD4.931millones vs. USD6.452 de mayo) y mayores pagos de importaciones -USD4136 millones vs. USD3.744 millones). El balance se vio afectado también por los déficits en la cuenta de servicios (donde se incluye viajes, pasajes y otros gastos con tarjeta, fletes y seguros), ingreso primario (pagos y egresos netos de intereses, utilidades, dividendos y otras rentas) y secundario.

La respuesta desde entonces por parte del equipo económico fue la misma: cerrar las distintas canillas que hacen a la emisión de pesos, bajo el convencimiento que el run run financiero no es más que un reflejo del exceso de pesos en la economía. No hay forma de entender sino haya decidido esterilizar el producto de la compra de divisar al sector privado (fuente de emisión virtuosa si las hay), vendiendo por el CCL parte de los pocos dólares que se compren en el mercado oficial, lo que a la postre no hace sino debilitar la posición de Reservas Internacionales del Banco Central.