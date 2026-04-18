La Tierra celebró que éramos 8.000 millones de personas en todo el planeta pero somos muchos más: por qué estábamos equivocados

En noviembre de 2022, el mundo celebró un hito histórico: la población global alcanzó los 8.000 millones de personas , según estudios de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, en los últimos meses, distintos estudios, cálculos y análisis comenzaron a cuestionar ese número , sugiriendo que podría estar subestimado.

La idea de que hay más personas en la Tierra de las que creemos es una posibilidad que surge de nuevas investigaciones sobre cómo se contabiliza la población mundial. En especial se pone el foco en regiones rurales o de difícil acceso, donde los censos tienen dificultades para registrar a todos los habitantes de la zona.

El cálculo de la población mundial no se realiza a través de un conteo directo, sino mediante estimaciones basadas en censos nacionales, registros civiles y estadísticas.

Representación de las comunidades existentes en todo el mundo en el día mundial de la población.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) utilizan datos proporcionados por cada país , que son ajustados según tasas de natalidad, mortalidad y migración. A partir de estos indicadores, se proyecta la evolución de la población.

Este sistema tiene limitaciones. En muchos países, especialmente aquellos en África y Asia, existen dificultades para realizar censos precisos . Factores como conflictos, zonas aisladas, falta de infraestructura o registros incompletos pueden generar errores en las estimaciones.

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Investigaciones recientes publicadas en revistas científicas como Nature Communications sugieren que las poblaciones rurales podrían estar significativamente subregistradas. Esto implicaría que el número real de habitantes del planeta podría ser mayor al estimado oficialmente.

Algunos estudios indican que en ciertas regiones la población podría estar subestimada hasta en un 20% o más, lo que, a escala global, representaría cientos de millones de personas que no fueron contadas.

Esto no significa que el dato de los 8.000 millones sea completamente erróneo, sino que debemos entenderlo como una aproximación basada en la mejor información disponible.

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Cuándo será el pico y cuándo la caída

Más allá del número actual, uno de los grandes debates está en el futuro de la población mundial. Según proyecciones de la ONU, el crecimiento demográfico continuará durante las próximas décadas, alcanzando un pico cercano a los 10.400 millones de personas hacia finales del siglo XXI.

Después de ese punto, se espera una desaceleración e incluso una caída en la población global. Este fenómeno estará impulsado principalmente por la disminución de la tasa de natalidad en muchas regiones del mundo.

Países de Europa, Asia y América Latina ya muestran tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, lo que significa que, a largo plazo, sus poblaciones se irán reduciendo. Factores como el acceso a la educación, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el costo de vida y los cambios culturales influyen directamente en esta tendencia.

Algunas regiones, especialmente en África, seguirán experimentando un crecimiento poblacional sostenido durante más tiempo. Este escenario plantea desafíos importantes, desde el envejecimiento de la población hasta la necesidad de adaptar sistemas económicos y sociales.

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Aunque el mundo celebró haber alcanzado los 8.000 millones de habitantes, las dificultades para medir con precisión la población global y las nuevas investigaciones sugieren que ese número podría no reflejar completamente la magnitud real.

Más allá de la cifra exacta, la humanidad enfrenta un punto de inflexión: entender cuántos somos y cómo va a evolucionar la población es clave para planificar el futuro del planeta.