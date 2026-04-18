Prestales atención en el Mundial 2026: los 5 países que buscarán sorprender a todos

Estos equipos no llegan como candidatos a quedarse con el trofeo, pero buscarán dar el golpe ante los mejores combinados del torneo.

El torneo ya tiene a sus aspirantes para incomodar a las potencias y romper con los pronósticos.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 , el cual apunta a ser un torneo que revolucione el planeta del fútbol al ser la edición más ambiciosa de la historia del certamen. Por eso, muchos fanáticos analizan a las 48 selecciones para descubrir cuál podría ser la gran revelación de la cita máxima.

Habrá planteles con futbolistas no tan galardonados, acompañados de pocas estrellas o con un funcionamiento colectivo sin tantos nombres rutilantes. Si bien estos entienden que no cuentan con chances claras de levantar el trofeo el 19 de julio, nada les impedirá soñar y crecer a medida que avance la competencia.

El Mundial 2026 tendrá a estas selecciones que, en los papeles previos, no parten como candidatas a quedarse con el título. Esto se debe a que están lejos de tener la cantidad de figuras que tienen Argentina, Francia, Brasil o España.

La Copa del Mundo tendrá varias selecciones que buscarán sorprender a los candidatos.

Pero con poco o casi nada, podrían ser el mayor dolor de cabeza de las potencias. Buscarán aprovecharse de quienes los subestimen, ya que la falta de jerarquía busca ser reemplazada por juego colectivo o apostar todo a sus pocas o, en algunos casos, única estrella.

Los nórdicos llegaron al Mundial 2026 con el objetivo de competir. Tras décadas de ausencia en los grandes escenarios, la aparición de Erling Haaland ha devuelto a los nórdicos al mapa grande. El atacante del Manchester City es un goleador nato y fue clave para clasificar a la Copa del Mundo.

Noruega Stuart Franklin/Getty Images Noruega buscará explotar la capacidad goleadora de su capitán. Stuart Franklin/Getty Images

Noruega compartirá zona con Francia, Senegal e Irak, un grupo bastante complicado. Sin embargo, a su goleador lo acompañará otra estrella de gran calibre como Martin Odegaard, así como buenos futbolistas como Alexander Sorloth, Sander Berge, Andreas Schjelderup y Oscar Bobb. El debut de los nórdicos será el martes 16 de junio, ante la ya mencionada Irak en Boston desde las 19:00.

Paraguay

Los sudamericanos llevan tiempo sin poder clasificar a la Copa del Mundo, por lo que su participación en el Mundial 2026 llega acompañada de mucha ilusión para todo su pueblo. La mano de Gustavo Alfaro fue clave, ya que le devolvió las características que lo habían hecho un combinado nacional fuerte.

Paraguay Milos Bicanski/Getty Images Alfaro le devolvió su identidad a Paraguay. Milos Bicanski/Getty Images

A figuras como Gustavo Gómez, Junior Alonso, Miguel Almirón y Antonio Sanabria, se les suman también jugadores jóvenes que dan que hablar en Europa. El picante Julio Enciso, el habilidoso Diego Gómez y el firme Omar Alderete son las principales caras de la renovación de la Albirroja, que llevaba 16 años sin participar en este certamen.

El estreno será bastante complicado: el viernes 12 de junio, desde las 22:00 en California, más precisamente en el SoFi Stadium, se mide contra uno de los organizadores, Estados Unidos de Mauricio Pochettino.

Japón

Los asiáticos suelen clasificar a la Copa del Mundo; no es algo nuevo, pero jamás llegan con chapa de poder competir. Si bien siempre mostraron un despliegue físico envidiable, hoy le han sumado una madurez táctica y técnica que los posiciona de otra manera

Japón Alex Pantling/Getty Images Japón viene de superar a Inglaterra en un amistoso y espera seguir dando esta clase de resultados durante el Mundial 2026. Alex Pantling/Getty Images

Pero desde hace unos años, los nipones han diseñado una potenciar esos aspectos. Hoy cuentan con un esquema que pone en aprietos a los equipos más ofensivos del mundo y daña a sus rivales en el momento menos esperado. De esta manera, con un papel mucho más protagónico, tratarán de ser la gran sorpresa del Mundial 2026. El debut será el domingo 14 de junio, a las 17:00 en Dallas ante Países Bajos.

Turquía

Históricamente, cuentan con dos participaciones en este certamen, siendo la última en Corea del Sur-Japón 2002, donde consiguieron un sorprendente tercer lugar. Pasó bastante tiempo para llegar al Mundial 2026, de la mano de un histórico jugador del fútbol europeo, que ha demostrado tener talento como entrenador, como es el caso de Vincenzo Montella.

Turquía Ferdi Limani/Getty Images Turquía llega con varios jugadores jovenes, pero con muchísimo talento. Ferdi Limani/Getty Images

Hakan Çalhanoglu es el eje de un equipo que también cuenta con una garantía en el arco como Altay Bayindir, del Manchester United, y jóvenes promesas como Kenan Yildiz, de la Juventus, y Arda Güler, la joyita del Real Madrid.

El debut de los turcos podrá ser visto en Argentina, pero para quienes decidan trasnochar el sábado. Es que el duelo de estreno será ante Australia en Vancouver, desde la 01:00 del domingo 14 de junio.

Canadá

Uno de los tres países organizadores del Mundial 2026 y el que apunta a ser la gran sorpresa del certamen. Volvieron a la competencia en Qatar 2022, pero el buen juego demostrado no alcanzó para obtener resultados. Ahora, con su papel de anfitriones, no quieren pasar papelones y apuntan a llegar lo más lejos posible.

Canada Ronald Martinez/Getty Images Los anfitriones del Mundial 2026 quieren ser una de las sorpresas de la competencia. Ronald Martinez/Getty Images

Con Alphonso Davies como bandera, quien llega entre algodones por una molestia física, el equipo norteamericano cuenta con nombres para ilusionarse: Jonathan David, Tajon Buchanan y Cyle Larin. Canadá tendrá su ansiado debut el viernes 12 de junio a las 16:00, cuando se mida ante Bosnia en Toronto