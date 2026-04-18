Donald Trump redobla la presión sobre Cuba y asegura que "pronto habrá un nuevo amanecer"

El presidente de EEUU apunta a un cambio político en la isla. Afirma que es su prioridad cuadno finalice el actual conflicto con Irán.

Donald Trump continúa con su doctrina intervencionista y asegura que el próximo objetivo es Cuba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a endurecer su discurso contra el gobierno de Cuba y aseguró que “muy pronto habrá un nuevo amanecer ” para la isla, en referencia a un eventual cambio político . Durante un acto en Phoenix , el mandatario planteó buscará involucrarse de forma más directa en el futuro del país caribeño .

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“Muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos 70 años esperando , se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarlos con Cuba ”, afirmó.

Trump vinculó explícitamente su mirada sobre la isla con el escenario internacional, al sostener que, una vez resuelto el conflicto con Irán, la prioridad de su política exterior pasará a ser Cuba . En ese marco, insistió en su línea dura hacia Irán , al exigir que Teherán abandone cualquier intento de desarrollar armas nucleares.

“Irán no puede tener un arma nuclear, es muy sencillo. Irán sabe qué hacemos con nuestros enemigos ”, expresó, al tiempo que planteó que Estados Unidos buscará hacerse con el uranio enriquecido iraní sin ofrecer contraprestaciones económicas.

El presidente también apuntó a la comunidad cubana en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Miami , al prometer respaldo frente a los abusos denunciados por exiliados.

“Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos… personas que fueron tratadas brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas y maltratadas, y ahora verán lo que pasa”, sostuvo.

Estas declaraciones reforzaron el vínculo político con ese electorado, históricamente clave en la política estadounidense hacia la isla.

Tensión con el gobierno de Miguel Díaz-Canel

Las palabras de Trump se dieron en un contexto de creciente confrontación con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien rechazó cualquier tipo de injerencia externa y ratificó su continuidad en el poder.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez Trump tensa la relación con Díaz-Canel. Archivo

Desde La Habana, el mandatario defendió la soberanía nacional y el derecho del país a definir su propio rumbo político, en medio de la presión de Washington por un cambio de régimen. La postura estadounidense cuenta además con el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio, quien viene impulsando una línea dura hacia Cuba.

La relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más tensos en años, marcada por el histórico embargo económico y por nuevas señales de endurecimiento desde la Casa Blanca.

En ese contexto, las declaraciones de Trump reavivaron las expectativas y también las dudas sobre el futuro inmediato de la isla. Mientras Washington plantea un giro político como condición para avanzar, el gobierno cubano insiste en resistir las presiones externas, configurando un escenario de alta incertidumbre para la región.